Стан укриттів в громадах Рівненщини. Два приклади

Протирадіаційні укриття у селах на Рівненщині облаштовані переважно у клубах, школах та лікарнях. 4 лютого чиновники та рятувальники перевіряли їхній стан, зокрема, у Білокриницькій та Олександрійській громадах. Про це у нашому матеріалі, який продовжує цикл, присвячених цивільному захисту населення.

В протирадіаційному укритті Білокриницькій громади, що знаходиться в ліцеї, облаштували Народно-етнографічний музей "Берегиня". Поруч – ще одне приміщення, де зберігають воду.

"В нашому населеному пункті були проблеми з водопостачанням. Тому ми були змушені зробити отакі вмістища поставити, щоб їх наповнити, поставити фільтр і щоб постачало в приміщення закладу очищену воду. На сьогодні проблем з постачанням води немає, вона йде напряму, як по всьому селу. Але на випадок надзвичайної ситуації ми маємо сьогодні 9 тисяч кубів води", – каже директорка Білокриницького ліцею Світлана Ткачук.

Фото: Суспільне Рівне Укриття в ліцеї Білокриницької громади

Ще одне укриття для жителів Білої Криниці розташоване в будинку культури. Зараз в підвалі тривають ремонті роботи, їх планують завершити до кінця року, каже голова громади.

"Впродовж останніх п'яти років ми брали активну участь в налагодженні самого приміщення, навели лад в документації, що стосується наших протирадіаційних укриттів. І на сьогодні маємо результат: на випадок надзвичайної ситуації зможемо розмістити в наших двох протирадіаційних укриттях близько двох тисяч людей", – пояснює голова Білокриницької громади Тетяна Гончарук.

Переважно захисні об'єкти у селах розташовані в закладах культури, освіти та медицини. Приміром, це укриття в Олександрійській громаді є у лікарні. Тут вже розставили частину ліжок.

"Стан готовності – обмежено готовий. Протирадіаційне укриття розраховане на 150 людей, тобто медичний персонал і пацієнти лікарні. Залишилося, трохи декоративних робіт – підштукатурити, підмалювати. Так відносно ми готові працювати", – стверджує інженерка з охорони праці Олександрійської лікарні Олена Райковська.

Фото: Суспільне Рівне Укриття в лікарні Олександрійської громади

Висновок огляду: стан готовності об'єктів до надзвичайної ситуації у громадах відрізняється і залежить від ставлення керівників, каже заступник голови Рівненської РДА Олександр Нестерук.

"Враховуючи наші перевірки, що ми інспектуємо по Рівненському району приміщення, то вони кращі, ніж у місті Рівному. Я сьогодні вражений, побувавши в Білій Криниці, наскільки голова громади ставиться до таких речей актуальних. Будемо інспектувати, перевіряти та закликати громади, щоб приводили споруди в належний стан", – пояснює чиновник.

Процес буде тривалим, адже в Рівненському районі таких об'єктів – понад 800, додає Олександр Нестерук. Загалом в області 2301 захисна споруда, де можна розмістити пів мільйона людей, розповів представник обласного департаменту цивільного захисту Віталій Демидов.

Що відомо

Протирадіаційні укриття в школах Рівного – у хорошому стані. Таку оцінку їм дав міський голова Олександр Третяк. 2 лютого чиновники без попередження завітали у декілька навчальних закладів міста, щоб побачити стан захисних споруд, розташованих там.

У Рівненському районі та Рівному перевіряють споруди цивільного захисту, таких близько 800. Суспільному показали два об'єкти, які перебувають у хорошому стані.

Частина укриттів у Рівному, які призначені для перебування людей у випадку бойових дій і бомбардувань, не готові виконати свої функції за призначенням.

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