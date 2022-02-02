Скільки укриттів на Рівненщині готові приймати людей та з чим є проблеми

Для захисту від наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, воєнних дій або терористичних атак в Рівненській області існує 2301 захисна споруда, де загалом можуть розмістити пів мільйона людей. Таку інформацію Суспільному надав заступник директора департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації Віталій Демидов.

Суспільне продовжує марафон, присвячений цій темі й у програмі Сьогодні. Головне поцікавилося станом укриттів у різних громадах, а також знайшло приклад, коли реальний стан сховища суперечить інформації у документах.

Скільки захисних споруд в області

На Рівненщині є 128 сховищ та 1546 протирадіаційних укриттів, а також 627 споруд подвійного призначення. Відповідальність за оповіщення й укриття людей покладається на органи місцевої влади, керівників підприємств та організацій, повідомив Віталій Демидов.

"З загальної кількості захисних споруд 74% – це 1239 обмежено готові, або готові до укриття населення. Тільки 26% не готові до укриття населення. Майже у всіх громадах є неготові споруди, тому на рівні області у 2018 році прийнята обласна програма, яка передбачає протягом п'яти років проведення поточних ремонтів 35 захисних споруд обласної комунальної власності на загальну суму 12 млн грн", – коментує посадовець.

Віталій Демидов зазначає, що за час дії програми небагато закладів провели реконструкцію. Більше приділяють увагу спорудам, що у зоні спостереження Рівненської й Хмельницької атомних електростанцій. На це щороку з держбюджету дають субвенції. За два-три роки за 12 млн грн провели поточний ремонт 22 захисних споруд у Вараші, Острозі та в Вараському, Сарненському і Рівненському районах.

Стан готовності споруд щороку повинні перевіряти балансоутримувачі, пояснює головний спеціаліст департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської ОДА Валерій Бура. Він уточнив: щоб споруда вважалась обмежено готовою, там мають бути всі інженерні комунікації, справне фільтраційне обладнання, санвузли. Допускаються лише невеликі недоліки.

Яка ситуація зі сховищами Рівненському районі

У Рівненському районі є 897 захисних споруд цивільного захисту. Як раніше розповідав Суспільному заступник голови райдержадміністрації Олександр Нестерук, у зв'язку з посиленням військової активності на україно-російському кордоні, триває перевірка цих сховищ. За словами посадовця, початок інспекції вже показав, що не всі укриття готові до використання за призначенням.

"Почались обстеження буквально на минулому-позаминулому тижні і були утворені комісії. Щодо рівня готовності – зараз важко сказати про цифри, тому що роботи тривають. Є інформація, так би мовити, проміжна, буде всіх повідомлено відповідно до звітів про результати готовності", – сказав перший заступник голови Рівненської РДА Володимир Леонов.

Він зазначив, що про розташування сховищ інформують людей на сайті РДА, у Facebook, розміщують цю інформацію і рятувальники, і органи місцевого самоврядування на своїх сайтах.

Яка ситуація зі сховищами Вараській громаді

На території Вараської громади всі захисні споруди готові до експлуатації, заявив начальник відділу цивільного захисту населення управління безпеки та внутрішнього контролю Вараської міської ради Анатолій Тонкошкурий. Він додав, що у громади є десять сховищ та два протирадіаційні укриття.

"Із десяти сховищ – п'ять безпосередньо АЕС експлуатує й утримує, одне сховище – військова частина, одне – Нацгвардія. Ці сховища всі в державній власності. Одне сховище у нас у приватній власності, також у відмінному стані", – зазначив Анатолій Тонкошкурий.

За словами Віталія Демидова населення в зоні спостереження АЕС також отримує засоби індивідуального захисту – респіратори, які оновлюють після закінчення терміну придатності. Людей забезпечують препаратами стабільного йоду.

Яка ситуація зі сховищами Сарненській громаді

На території Сарненської територіальної громади є 102 захисні споруди, з них 61 – у комунальній власності, повідомив міський голова Сарн Руслан Серпенінов.

"43 з них – обмежено готові, 18 фактично не готові. Є розроблений план основних заходів, прийнята відповідна програма їх виконання. Розроблений графік оцінки готовності даних захисних споруд відповідно до ситуацій, ми проводимо їх огляд силами комунального підприємства "Житлосервіс", який є балансоутримувачем основної частини спору, проводимо поточний ремонт", – каже Руслан Серпенінов.

Він запевнив що на території громади найближчим часом доведуть сховища до "високих показників ефективності".

Яка ситуація зі сховищами Рівненській міській громаді

Частина укриттів у Рівному, які призначенні для перебування людей на випадок бойових дій і бомбардувань, не готові виконати свої функції за призначенням. Про це Суспільному раніше сказав міський голова Рівного Олександр Третяк. Зі слів мера, для їх облаштування потрібно орієнтовно до 30 млн грн.

У Рівному офіційно є 197 захисних споруд, це сховища і протирадіаційні укриття. Журналісти-розслідувачі з “Четвертої влади” ще у 2019 році дослідили, що 73 із них – не готові до використання за призначенням, 96 — обмежено готові, і 28 — готові. Це інформація з посиланням на документи Державної служби надзвичайних ситуацій.

Журналісти провели дослідження та, побувавши в укриттях, куди дозволили зайти, зробили висновок: що більшість із об’єктів мало чим відрізняються від звичайних підвалів — сісти ніде, лягти — тим більше, сходити в туалет — нікуди.

Як контролюють стан сховищ

Про стан споруд у департаменті цивільного захисту та охорони здоров’я населення ОДА дізнаються з копій актів перевірки стану готовності, які їм надають з райдержадміністрацій чи сільських, міських і селищних рад, каже головний спеціаліст Валерій Бура.

"Є й недобросовісні балансоутримувачі, це не відповідає критеріям Наказу №579. Ми виявляємо ці випадки й інформуємо відповідні органи. Це постійно трапляється, бо це людський фактор", – пояснює він.

Віталій Демидов уточнив, що будь-яку споруду можуть додатково перевірити районні комісії, що є у кожному з чотирьох районів.

Пристосованість до людей з інвалідністю

За словами заступника директора департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення області, більшість захисних споруд непристосовані до потреб людей з інвалідністю.

"По вимогах, які передбачені державними будівельними нормами, у захисні споруди має бути передбачений також доступ для осіб з інвалідністю. Це пандуси, інші речі. Якщо вона готова для укриття населення, то, думаю, також буде готова для осіб з інвалідністю", – каже Віталій Демидов.

Як знайти сховище

У випадку відсутності зв'язку та інтернету, в області функціонує система оповіщення. Тобто людей можуть оповіщати через сирени, гучномовці, зазначив заступник директора профільного департаменту.

"У кожному населеному пункті є сирени, гучномовці. Ми в кожну останню середу місяця перевіряємо їх. При сигналі "Увага всім" населення має слухати те, що говорять по засобах масової інформації, по гучномовцях. Інформація про розташування захисних споруд розміщується на будівлях, в яких вони розташовані", – додає Віталій Демидов.

Що не так з обстеженням сховищ – приклад з Рівного

Голова ОСББ "Соборна-15" Андрій Співак Суспільному розповів, що сховище у будинку на вул. Соборній, 15 за документами умовно готове, а насправді – ні.

"Ця статистика невірна, тому що через те, що пишуть цифри одні, а насправді – інше. Ніхто не знає суми, яка потрібна у приведення сховищ у потрібний стан. За всім років зміни тільки негативні. Був орендар, який завів його у ще гірше становище, ніж воно було", – каже голова ОСББ.

Фото: Андрій Співак Сховище у Рівному на вул. Соборній, 15/фото від 1 лютого 2022 року

За словами Андрія Співака, при спілкуванні з головами інших ОСББ, вони теж нарікають на стан сховищ. Каже, що на неодноразові звернення до влади реакції досі немає.

"Там гниле дерево, колись стояла вода. Так само як в нас – у нашому сховищі відсутня система вентиляції. Якщо ви зайдете, пробудете там пару годин, то від цвілі, запаху, я не знаю, які ви хвороби отримаєте. Яке воно обмежено готове? Люди питають: що робити? Я не знаю, що відповідати, тому що голова ОСББ мав би бути керівником цієї ланки, сховища, людина має ключі, знає, що робити при надзвичайній ситуації", – пояснює голова ОСББ.

Фото: Андрій Співак Сховище у Рівному на вул. Соборній, 15/фото від 1 лютого 2022 року

За чотири роки звернень до мерії з проханням привести сховище у відповідний стан, провести огляд – результату немає, каже Андрій Співак. Натомість приходить кілька людей, заповнюють документи й врешті кажуть – "обмежено готове". Останній документ про це, що має голова ОСББ, датований квітнем 2021 року.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram