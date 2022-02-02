Неготові укриття Рівного: де такі є та як влада хоче вирішувати проблему

У Рівному розробляють програму покращення стану захисних споруд. Об'єкти оглядають, аби визначити основні потреби та обсяги грошей, які необхідні для їхнього відновлення, розповів міський голова Олександр Третяк.

Особливу увагу, за словами мера, приділяють сховищам і укриттям в медичних та освітніх закладах. Частина таких об'єктів обмежено готова прийняти людей, частина – взагалі неготова. Стан таких споруд перевіряють з огляду на скупчення російських військ на кордоні з Україною.

Цей матеріал – про укриття, які знаходяться у неналежному стані, і він продовжує цикл, присвячений цивільному захисту населення.

Укриття пологового будинку

Другого лютого міські чиновники інспектували укриття пологового будинку. Його вважають неготовим, адже після затоплення це приміщення повністю не відновили. Тут немає електрики, стіни вкриті цвіллю та іржею. Об'єкт планують привести до ладу.

"Найголовніше тут буде визначати проєктна організація, яка буде цією роботою займатися. Але від себе я можу сказати, що потрібно досушувати це приміщення повністю, навести лад зі стінами, вивести грибок і привести його до належного санітарного стану. Це буде першочергова задача і поетапно ми будемо намагатися приводити його до повної готовності", – заявив представник управління з питань надзвичайних ситуацій Рівного Павло Будз.

Фото: Суспільне Рівне Такий вигляд має сховище міського пологового будинку ззовні

В основному приміщенні стоять понад два десятки ліжок, а загалом сховище розраховане на тимчасове перебування близько чотирьох сотень людей. У приміщенні тимчасової операційної акушери зможуть приймати пологи.

Фото: Суспільне Рівне Перевірка сховища міського пологового будинку

Вентиляційна система потребує заміни, каже представник пологового, тому тут необхідно встановити сучасні кондиціонери. Живлення зможе забезпечити дизельний генератор.

"Якщо було все затоплено і 30 років воно не використовується, то воно зсередини іржавіє. Будівля готова і я вам скажу, досить надійна. Це бетон колишній, він не зруйнований. І якщо прикласти тут мінімальні кошти, щоб дійсно тут покращити, побілити, пофарбувати, замінити дроти – і все, ми можемо тут перебувати", – розповів фахівець з питань цивільного захисту пологового будинку Володимир Гузей.

Комунальне приміщення площею 90 квадратних метрів у підвалі на вулиці Пересопницькій вважають обмежено готовим. Його орендує магазин стоматології. Закон дозволяє укладати такі угоди про утримання, пояснює міський голова. Орендують приміщення понад десять років, за цей час його відремонтували та облаштували.

Фото: Суспільне Рівне Обмежено готове укриття на вулиці Пересопницькій

Загалом на території міської громади є 197 захисних споруд. Більшість з них готові або обмежено готові, розповідає міський голова. На його думку, цього недостатньо.

"Зараз ми готуємо з управлінням надзвичайних ситуацій програму з покращення стану справ цих об'єктів укриття. Верхньої межі коштів, напевно, не буде. Мінімальні кошти виділялися. Кількасот тисяч гривень виділялися на підтримку цих приміщень, але це абсолютно невеликі кошти в порівнянні з тим, що потрібно. Тому зараз будемо збільшувати кошти на утримання цих споруд", – стверджує Олександр Третяк.

Раніше міський голова казав, що лише за приблизними підрахунками, на вирішення проблеми треба до 30 млн грн.

Що відомо

У Рівненському районі та Рівному перевіряють споруди цивільного захисту, таких близько 800. Суспільному показали два об'єкти, які перебувають у хорошому стані.

Частина укриттів у Рівному, які призначені для перебування людей у випадку бойових дій і бомбардувань, не готові виконати свої функції за призначенням.

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