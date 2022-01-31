Частина укриттів у Рівному, які призначенні для перебування людей у випадку бойових дій і бомбардувань, не готові виконати свої функції за призначенням. Зі слів мера, для їх облаштування потрібно орієнтовно до 30 млн грн. Суспільне готує марафон, присвячений цій темі. Цей матеріал — перший із серії запланованих.

У Рівному офіційно є 197 захисних споруд, це сховища і протирадіаційні укриття. Журналісти-розслідувачі з “Четвертої влади” ще у 2019 році дослідили, що 73 із них – не готові до використання за призначенням, 96 — обмежено готові, і 28 — готові. Це інформація з посиланням на документи Державної служби надзвичайних ситуацій.

Журналісти провели дослідження та, побувавши в укриттях, куди дозволили зайти, зробили висновок: що більшість із об’єктів мало чим відрізняються від звичайних підвалів — сісти ніде, лягти — тим більше, сходити в туалет — нікуди.

Інформацію про різний стан укриттів підтверджує міський голова Олександр Третяк.

“Частина — практично не готові, їх треба готувати. На це потрібна колосальна сума коштів. Відверто – це 20-30 мільйонів гривень, аби тільки влізти у цю суму, щоб привести це все до пуття. Зараз управління з надзвичайних ситуацій працює над інвентаризацією тих приміщень”, — сказав мер.

Третяк зазначив, що у нових багатоповерхівках також є укриття.

“Згідно з законодавством, вони мають бути ідентифіковані і взяті на баланс управління з надзвичайних ситуацій. Тому процес іде безперебійно, спільно з райдержадміністрацією (Рівненська РДА,-ред). Спілкувались на цей предмет, перевірки, доступ до цих об'єктів укриття...”, — зазначив у коментарі міський голова.

Скрін із мапи укриттів у Рівному

На сайті Рівненської ОДА є перелік укриттів у розрізі кожного із колишніх 16-ти районів. Цей перелік тут. Також окремо вказані колишні міста обласного значення: Рівне, Дубно, Острог і Вараш. Щоправда, на двох останніх містах посилання видають помилку.

Також у Google-maps можна знайти карту із розміщенням укриттів, де вказані форми власності будівель, у яких вони розміщені. Зокрема, таку мапу робив користувач Mitos Cohen, вона доступна тут.

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