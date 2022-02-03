Меру Рівного показали укриття у школах

Протирадіаційні укриття в школах Рівного – у хорошому стані. Таку оцінку їм дав міський голова Олександр Третяк. 2 лютого чиновники без попередження завітали у декілька навчальних закладів міста, щоб побачити стан захисних споруд, розташованих там. Укриття бачили й журналісти Суспільного, і цей матеріал продовжує цикл, присвячених цивільному захисту населення.

У приміщеннях для захисту зараз діти переважно займаються фізкультурою та вивчають предмет "Захист України".

Фото: Суспільне Рівне

За словами представника управління з питань надзвичайних ситуацій Рівного Павла Будза, захисні споруди, що на території Рівненської громади, вирішили оглянути через складну ситуацію в державі.

"Ми ніякі акти не пишемо зараз, тому я не можу сказати, що це перевірка. Це просто додатковий огляд. В разі виявлення порушень чи недоліків ми будемо інформувати управління освіти й ці недоліки вирішувати", – зазначив Павло Будз.

Фото: Суспільне Рівне

Як повідомив начальник Рівненського райуправління Служби порятунку області Сергій Демидюк, зараз ініціюють навчання населення, аби люди вміли рятуватись в укриттях у випаду надзвичайних ситуацій. Це питання організовують під керівництвом мера Рівного, який є відповідальним за цивільний захист населення, уточнив він.

Фото: Суспільне Рівне

"Побачили, в якому стані об'єкти протирадіаційного укриття в школах. Тішить, що ці складові є доволі хорошими. Принаймні, задовільними. І діти в безпеці в разі будь-яких випадків. Маємо навчитися жити, як країна Ізраїль, країна Південна Корея, де під боком у них є безумні сусіди, які постійно їм докучають. Тримати порох сухим та бути готовим до будь-яких ситуацій", – прокоментував міський голова Рівного Олександр Третяк.

Що відомо

У Рівненському районі та Рівному перевіряють споруди цивільного захисту, таких близько 800. Суспільному показали два об'єкти, які перебувають у хорошому стані.

Частина укриттів у Рівному, які призначені для перебування людей у випадку бойових дій і бомбардувань, не готові виконати свої функції за призначенням.

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