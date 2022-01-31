Яким має бути укриття: Суспільному показали хороші сховища у Рівному

У Рівненському районі та Рівному перевіряють споруди цивільного захисту, таких близько 800. Як розповів Суспільному заступник голови райдержадміністрації Олександр Нестерук, до інспекції взялися у зв'язку з посиленням військової активності на україно-російському кордоні.

За словами посадовця, початок інспекції вже показав, що не всі укриття готові до використання за призначенням. Найкращі умови на тих об'єктах, де власники тривалий час підтримували їх у належному стані. Цей матеріал — про два із таких сховищ.

За сховище у коледжі Національного університету біоресурсів і природокористування відповідальний підполковник запасу Володимир Християнович. Воно розраховане на 400 людей. Чоловік каже, що колись це підвальне приміщення було занедбане. Зараз тут облаштували об'єкт укриття з системою життєзабезпечення.

"У нас проводяться з цього приводу навчання, проводиться евакуація всього особового складу коледжу", – пояснює Володимир Християнович.

Фото: Суспільне Рівне Такий вигляд має сховище у коледжі НУБіП

В об'єкті укриття в підвалі рівненського НВК №26 може сховатись тисяча людей. У сховищі є також три запасних виходи та система життєзабезпечення.

"Тут є система вентиляції, є освітлення, при потребі доставляються стільчики, можна розміщатися і перебувати певний час", – розповідає директор НВК № 26 Рівного Володимир Дзюбак.

Фото: Суспільне Рівне В об'єкті укриття в підвалі рівненського НВК №26 можуть сховатись тисяча людей

З 28 січня рятувальники спільно з представниками місцевої влади розпочали перевірки об'єктів цивільного захисту у Рівненському районі.

"Зразу наперед скажу, що не всі вони в належному стані, в якому вони можуть бути. Але до нас з розумінням ставляться керівники комунальних закладів та ОСББ. У НВК №26, як бачимо, приміщення у хорошому стані, є вентиляція, питна вода. Звичайно, таких приміщень мало", – каже заступник голови Рівненської РДА Олександр Нестерук.

Посадовець додає, що не готовий зараз сказати, чи зможуть проінспектувати усі захисні споруди у Рівненському районі. Тому закликає долучатися до цього керівників територіальних громад.

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