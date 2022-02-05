Помер 22-літній водій, який спричинив ДТП з трьох автомобілів у Франківську

У лікарні помер 22-літній водій Renault Megane, який 30 січня травмувався у ранковій аварії в Івано-Франківську на вулиці Мазепи, 36. Про це Суспільному розповів медичний директор обласної клінічної лікарні Андрій Яворський.

Чоловік помер о 13:50 4 лютого. Кілька днів він перебував у комі. Медики прооперували водія, зокрема, видалили селезінку, що була розірвана.

"У чоловіка були важка черепно-мозкова травма з переломом основи черепа, важка гематома, забій легень і травма грудної клітки, травма черевної порожнини, перелом тазу та травма хребта у декількох місцях", — розповів Андрій Яворський.

Також медики діагностували у чоловіка COVID-19.

"Легені були пошкоджені чи то внаслідок забою, чи внаслідок COVID-19 — це ми вже не можемо сказати. ПЛР-тест підтвердив коронавірус, також у чоловіка був важкий забій легень з їхнім ураженням. У комплексі воно все не сприяло", — каже Андрій Яворський.

Що відомо

30 січня о 04:30 в Івано-Франківську на перехресті вулиць Короля Данила та Мазепи сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автівок. Водія Renault Megane, який спричинив аварію, з важкими травмами госпіталізували в обласну клінічну лікарню. Речниця Нацполіції в області Тетяна Іванюк у коментарі Суспільному повідомила, що за попередньою інформацією, водій Renault Megane викрав автомобіль на одній із сусідніх вулиць міста.

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