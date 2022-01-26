26 січня приблизно о 22:00 при в'їзді у Тисменицю сталася дорожньо-транспортна пригода — водій автомобіля BMW зіткнувся з вантажівкою, що перевозила дизпаливо. За попередньою інформацією, ніхто не травмувався.
Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції в Івано-Франківській області Тетяна Іванюк.
Повідомлення про аварію надійшло до поліцейських о 22:05.
За її словами, внаслідок зіткнення у вантажівки відірвалася цистерна з паливом, а легковик з'їхав у кювет. Зараз на місці події перебувають працівники групи реагування патрульної поліції та слідчі.
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