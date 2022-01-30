Стало відомо про стан водія, який травмувався у ранковій ДТП в Івано-Франківську

Водія Renault Megane, який 30 січня травмувався у ранковій аварії в Івано-Франківську на вулиці Мазепи, 36, прооперували в обласній клінічній лікарні. Про це Суспільному розповіла лікарка-анестезіологиня медзакладу Галина Левкун.

За її словами, лікарі пацієнтові видалили селезінку, що була розірвана.

"У нього — порушена свідомість, забій головного мозку, органів грудної клітки, а також переломи кісток черепа і тазу", — розповіла Галина Левкун.

Пацієнт перебуває у важкому стані.

У коментарі Суспільному речниця патрульної поліції області Христина Мриглід повідомила, що за першої можливості поліцейські візьмуть у хлопця аналізи на перевірку алкогольного сп'яніння.

Що відомо

30 січня о 04:30 в Івано-Франківську на перехресті вулиць Короля Данила та Мазепи сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автівок. Водія Renault Megane, який спричинив аварію, з важкими травмами госпіталізували в обласну клінічну лікарню.

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