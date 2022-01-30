Стало відомо про стан водія, який травмувався у ранковій ДТП в Івано-Франківську

Водія Renault Megane, який 30 січня травмувався у ранковій аварії в Івано-Франківську на вулиці Мазепи, 36, прооперували в обласній клінічній лікарні. Про це Суспільному розповіла лікарка-анестезіологиня медзакладу Галина Левкун.
За її словами, лікарі пацієнтові видалили селезінку, що була розірвана.
"У нього — порушена свідомість, забій головного мозку, органів грудної клітки, а також переломи кісток черепа і тазу", — розповіла Галина Левкун.
Пацієнт перебуває у важкому стані.
У коментарі Суспільному речниця патрульної поліції області Христина Мриглід повідомила, що за першої можливості поліцейські візьмуть у хлопця аналізи на перевірку алкогольного сп'яніння.
Що відомо
30 січня о 04:30 в Івано-Франківську на перехресті вулиць Короля Данила та Мазепи сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автівок. Водія Renault Megane, який спричинив аварію, з важкими травмами госпіталізували в обласну клінічну лікарню.
Читайте також
- Прикарпатські рятувальники загасили пожежу вантажівки, яка загорілася посеред дороги
- На Франківщині при в'їзді у Тисменицю легковий автомобіль зіткнувся з бензовозом
- На Івано-Франківщині автомобіль збив 9-річну дитину. Дівчинка померла під час операції
Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!