На Івано-Франківщині 28 січня у місті Долина Калуського району загорілася вантажівка. Про це Суспільному повідомила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович.
Пожежа розпочалася приблизно о 18:30.
"Надзвичайники за допомогою двох автоцистерн загасили вогонь, який встиг охопити 10 м². На щастя, ніхто не травмувався", — розповіла Христина Перцович.
Прикарпатські рятувальники нагадують водіям основні правила безпечної поведінки при пожежі в автомобілі:
- потрібно одразу зупинити авто на узбіччі та вимкнути двигун;
- поставити машину на ручне гальмо та вийти з неї;
- допомогти пасажирам залишити салон автомобіля й відійти на безпечну відстань;
- зателефонувати до Служби порятунку за номером "101";
- за можливості скористатися вогнегасником (але тільки тоді, коли осередок пожежі не поблизу бензобака – може статися вибух).
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