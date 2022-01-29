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Прикарпатські рятувальники загасили пожежу вантажівки, яка загорілася посеред дороги
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Прикарпатські рятувальники загасили пожежу вантажівки, яка загорілася посеред дороги

Ірина Каразуб
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Прикарпатські рятувальники загасили пожежу вантажівки, яка загорілася посеред дороги фото: Facebook/Держслужба з надзвичайних ситуацій в області

На Івано-Франківщині 28 січня у місті Долина Калуського району загорілася вантажівка. Про це Суспільному повідомила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович.

Пожежа розпочалася приблизно о 18:30.

"Надзвичайники за допомогою двох автоцистерн загасили вогонь, який встиг охопити 10 м². На щастя, ніхто не травмувався", — розповіла Христина Перцович.

Прикарпатські рятувальники нагадують водіям основні правила безпечної поведінки при пожежі в автомобілі:

  • потрібно одразу зупинити авто на узбіччі та вимкнути двигун;
  • поставити машину на ручне гальмо та вийти з неї;
  • допомогти пасажирам залишити салон автомобіля й відійти на безпечну відстань;
  • зателефонувати до Служби порятунку за номером "101";
  • за можливості скористатися вогнегасником (але тільки тоді, коли осередок пожежі не поблизу бензобака – може статися вибух).

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