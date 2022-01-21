На Івано-Франківщині легковик наїхав на 9-річну дівчинку. Водій втік з місця події. Через кілька годин після ДТП дитина від отриманих травм померла у лікарні. Про це інформують на Facebook-сторінці обласної поліції.
Аварія сталася 20 січня о 18:30 у селі Лоєва Надвірнянського району.
Травмовану дівчинку медики госпіталізували у Надвірнянську центральну районну лікарню, однак під час операції вона померла. Про це кореспондентці Суспільного повідомив керівник медзакладу Сергій Ємельянчук. З його слів, дівчинку оперувала бригада медиків з обласної дитячої клінічної лікарні.
Поліцейські менш ніж за дві години знайшли 40-річного жителя Яремча, який вчинив ДТП. У поліції повідомляють, що він — керівник одного з державних підприємств області, в аварію він потрапив на службовій автівці.
"Автомобіль із пошкодженням вилучили. У медзакладі у водія відібрали біологічні зразки для перевірки алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Поліцейські передали водія працівникам Державного бюро розслідування", — йдеться у дописі.
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