У 2021 році обласну премію імені Євгена Маланюка отримали Наталія Бідненко, Кирило Поліщук та Володимир Поліщук. Що відомо про лавреатів та їх твори, читайте в матеріалі Суспільного.

Премію імені Євгена Маланюка заснувала Кіровоградська обласна рада 19 квітня 2002 року. Її видають авторам-літераторам області за твори у жанрах поезії, прози, драматургії, літературознавства та перекладу. За 20 років існування премії лавреатами стали 50 письменників Кіровоградщини.

Переможниця у номінації "Поезія" – Наталія Бідненко з твором "Бузковий вечір"

Наталія Бідненко – членкиня Національної спілки письменників України, лауреатка міської літературної премії імені Арсенія Тарковського, громадська діячка Добровеличківщини, редакторка поетичних книг та упорядниця літературних антологій.

Фото із сайту gre4ka.info Письменниця Наталія Бідненко презентує свою книгу у бібліотеці Чижевського, 16 квітня 2021 рік

Писати вірші авторка почала з 2004 року. Відтоді написала з десяток збірок, зокрема "Не цілуй мене, осене", "Приходи в мою радость", "Сумувало літо" та нової збірки поезій "Бузковий вечір".

Книжку можна почитати в обласній бібліотеці імені Дмитра Чижевського.

Переможець у номінації "Проза" – Кирило Поліщук з твором "Пташиний цвинтар"

Кирило Поліщук — поет, прозаїк, музикант, лавреат премій імені Олеся Гончара, імені Валерія Гончаренка, "Корнійчуковської премії", "Смолоскип", конкурсу "CYCLOP" та дипломант літературного конкурсу "Гранослов". Автор поетичної книги "Поза каменем" та книги для дітей "Дівчинка, яка на місяць літала на Місяць". Нині Кирило працює журналістом Українського Радіо Кропивницького.

Фото із сайту gre4ka.info Письменник Кирило Поліщук підписує свою книгу на презентації

Книга "Пташиний цвинтар" вийшла у 2020 році. Це перша проза письменника. Книга – збірка із восьми оповідань, у яких йдеться про життя, дорослішання, самоусвідомлення. Птахи в оповіданнях описуються як головні, або другорядні персонажі.

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Книжку можна почитати в обласній бібліотеці імені Дмитра Чижевського.

Переможець у номінації "Літературознавство та публіцистика" – Володимир Поліщук з твором "Час псевдонімів і робкорів"

Володимир Поліщук краєзнавець і журналіст, автор низки статей, досліджень та книг, зокрема "Там, де Інгул круто в'ється", "Третій пасаж", "Убивство на фортечних Валах".

Фото із сайту "Дозор" Володимир поліщук зі своєю книгою "Час псевдонімів і робкорів"

Книга "Час псевдонімів і робкорів" вийшла у 2018 році. Вона містить 33 статті кінця ХІХ-початку ХХ століття відомих поетів і письменників, які друкувалися газетах "День" і "21-й канал". Ідея книжки належить літературознавцю, письменнику та професору Володимиру Панченку, розповів Володимир Поліщук.

Почитати книгу безкоштовно можна на сайті обласної бібліотеки імені Дмитра Чижевського.

Що відомо

Маланюк народився в сучасному Новоархангельську Голованівського району Кіровоградської області. Більшу частину свого життя він провів у еміграції, помер у передмісті Нью-Йорка. Автор поетичних збірок “Стилет і стилос”, “Гербарій”, “Земля й залізо”, “Земна мадонна”, “Перстень Полікрата”, “Влада”, “Проща”, “Остання весна”, “Серпень”, “Перстень і посох”.

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