На Львівщині частина учнів повернеться до офлайн-навчання. Кого це стосується

З понеділка, 7 лютого, садочки, школи та заклади професійної освіти повернуться до офлайн-навчання. Винятком є учні 5-11 класів у Львові, Червонограді, Стрию та Дрогобичі. Таке рішення ввечері, 4 лютого, ухвалила обласна комісія ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так з 7 лютого учні молодшої школи навчатимуться в очному режимі. Проте, якщо в закладі понад 50% учнів та освітян захворіють на ковід чи перебуватимуть на самоізоляції, школярі повернуться до дистанційного формату. Рішення про переведення на онлайн-режим прийматиме педагогічна рада школи.

Школярі 5-11 класів з наступного тижня теж повернуться до шкіл. Винятком є учні найбільших міст області: Львова, Червонограда, Стрия та Дрогобича. Вони і надалі будуть вчитися дистанційно. Таке рішення ухвалили через високий рівень захворюваності на коронавірус у цих містах та велике скупчення дітей у класах.

Заклади вищої освіти у галузі культури працюватимуть за змішаною формою, решта студентів навчатимуться дистанційно.

Що відомо

На ранок 5 лютого на Львівщині зареєстрували 3890 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 499 людей одужали, 12 – померли.

На Львівщині погіршується епідситуація. За прогнозами медиків, пік захворюваності очікують в середині лютого.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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