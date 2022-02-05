За добу COVID-19 діагностували у 3890 мешканців Львівщини

На ранок 5 лютого на Львівщині зареєстрували 3890 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 499 людей одужали, 12 – померли.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 5898 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 3890 осіб", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький: 349

Золочівський: 195

Львівський: 2442 (м. Львів – 1685)

Самбірський: 152

Стрийський: 379

Яворівський: 128

Червоноградський: 245

У ковід-стаціонарах лікарень області перебувають 2208 людей. Відтак, заповненість ліжкової мережі становить 41, 3%. У реанімації перебувають 156 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 66.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 276 348 людей. 217 902 мешканці одужали, 6278 – померли.

Що відомо

Станом на ранок, 4 лютого, на Львівщині коронавірус діагностували у 3791 мешканця. За минулу добу одужали 307 людей, ще 10 — померли.

На Львівщині погіршується епідситуація. За прогнозами медиків, пік захворюваності очікують в середині лютого.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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