На Львівщині пік захворюваності на COVID-19 очікують через два тижні — ЛОДА

На Львівщині погіршується епідситуація. На ранок, 4 лютого, в області зафіксували майже 4 тисячі нових випадків COVID-19. Втім, за прогнозами медиків, пік захворюваності очікують в середині лютого. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Станом на сьогодні на Львівщині перевищені два показники рівня епіднебезпеки: рівень госпіталізацій на 100 тисяч населення — 71 при нормі 60 та індикатор виявлення підтверджених випадків ковіду — 26% при нормі 60.

"Якщо взяти до уваги, що на території Львівщини з понеділка (31 січня – ред.) діють фактично такі ж обмеження як і в червоній зоні, то вже упродовж двох тижнів можемо вийти на пік. Після того може бути певна стабілізація і зменшення рівня захворюваності", — каже Орест Чемерис.

За словами директора департаменту охорони здоров'я, ця хвиля захворюваності вже перевищила пік попередньої:

"Кожна чергова хвиля характеризується більш інтенсивним перебігом. Проте, відзначаємо, що доросле населення хворіє менше. Бачимо це за кількістю пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування. "Омікрон" легше переноситься, бо вражає переважно лише верхні дихальні шляхи, проте все одно може спровокувати інші ускладнення і часто може бути причиною загострення хронічних хвороб", — каже Орест Чемерис.

Щоб вберегтися від інфікування він радить носити маску, дотримуватися соціальної дистанції та вакцинуватися, зокрема бустерною дозою через 6 місяців після останнього щеплення.

Що відомо

Станом на 3 лютого 2022 року у Львівській області третьою бустерною дозою вакцинувалися понад 18 тисяч людей. Загалом на Львівщині провели понад 2 мільйони щеплень.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Питання про запровадження "червоної" зони карантину на Львівщині відтермінували. Таке рішення у п'ятницю, 28 січня, ухвалили члени державної комісії ТЕБ і НС. Питання мають розглянути через тиждень. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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