У Національному банку України стверджують, що упродовж останніх п’яти днів ситуація на валютному ринку стабілізувалася у порівнянні з попередніми тижнями.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"З одного боку, вгамувався підвищений попит на валюту, що виник у минулі періоди через вплив психологічного чинника, зумовленого погіршенням інформаційного середовища. З іншого, — зросла пропозиція валюти", — пояснює регулятор.

За даними НБУ, упродовж поточного робочого тижня гривня на міжбанківському валютному ринку зміцнилася до 28, 11 грн/долар з 28,68 грн/долар на закритті міжбанку 28 січня. При цьому зазначається, що на відміну від попередніх "шоків" попит населення на валюту цього разу був помірним. Також вперше з початку року українці продавали валюти більше, ніж купували.

У Нацбанку додали, що регулятор виходив на валютний ринок для згладжування надмірних коливань, але вже не з продажем валюти – як це було упродовж більшої частини січня, а з купівлею. Загалом за тиждень НБУ придбав на валютному ринку 333,7 мільйона доларів.

"Ми стежимо за ситуацією на валютному ринку і за потреби проводитимемо інтервенції як з продажу, так і з купівлі валюти", — зазначили в Нацбанку.

Що відомо

Згідно з даними НБУ, станом на 2 лютого основні курси валют були встановлені на такому рівні: 28,31 гривні за долар, 31,88 гривні за євро.

Станом на 31 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 28,45 UAH/USD, щодо євро — 31,74 UAH/EUR.

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