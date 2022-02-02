Гривня трохи ослабла щодо євро. Курс валют у середу

2 лютого, курс гривні дещо втратив позиції. Зокрема, українська національна валюта подешевшала щодо євро на 14 копійок.
Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку.
Водночас євро здешевшав щодо гривні на 28 копійок. Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
- 28,31 гривні за долар;
- 31,88 гривні за євро.
Станом на 31 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 28,45 UAH/USD, щодо євро — 31,74 UAH/EUR.
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