Українська гривня почала обезцінюватися від початку року — за офіційним курсом Національного банку долар здорожчав на понад 90 копійок у порівнянні із 30 грудня минулого року. Станом на 18 січня 1 долар США коштує 28,12 грн. Вагомою причиною таких валютних коливань є вербальна ескалація Росії щодо можливої агресії в Україні, вважає інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"Єдина причина, яка зараз є — це вербальна ескалація з боку російських дипломатів, після перемовин з Росії з американцями", — зазначив він у коментарі Суспільному.

Він зауважив, що валютні коливання відбуваються і в Росії, там навіть стрімко обвалилися акції на Московській біржі через загрозу повномасштабної війни після провалу перемовин Росії-НАТО щодо "гарантій безпеки".

"Вони (безрезультатні переговори — ред.) дуже налякали зовнішні ринки — воно почали панікувати. Це стосувалося як російського ринку, так і українського. Якщо в Росії обвалився рубль, дуже суттєво впали акції, суттєво підріс ризик дефолту, то в Україні ми бачили таку саму ситуацію", — пояснив Фурса.

З цієї причини зовнішні інвестори відчувають загрозу для їх коштів, тому продають державні облігації внутрішньої позики (ОВДП).

"Дуже сильно впали єврооблігації, дуже сильно почали бігти з українських активів іноземні інвестори. Вони продають гривневі ОВДП, отримую гривні, а ці гривні ведуть на валютний ринок і тиснуть таким чином на курс, тому зараз єдиний суттєвий фактор, який впливає на курс — це панічні настрої через потенційну війну з Росією", — інвестиційний банкір.

Як держава може стабілізувати курс

На думку банкіра найкращим інструментом стабілізації гривні будуть будь-які дії по зменшенню напруження у російсько-українських відносинах. А от Національний банк нині продав 300 млн доларів зі свої резервів для зменшення наслідків валютних коливань. Водночас Фурса повідомив, що запас міцності для валютно-грошової системи є — серед іншого 31 млрд доларів США, що є найбільшим валютним резервом за останні 8 років.

"Будь-яка деескалація, яка є буде позитивним аспектом. НБУ робить все, що він може. Він поступово продає валюту з резервів, сплачуючи валютні коливання ці. Валютні резерви у нас великі, найбільші за останні 7-8 років. На початок року вони складали 31 млрд доларів, це в принципі хороший показник. Наш банк досить активно використовує інструмент резервів — тільки минулого тижня було продано десь 300 млн доларів з резервів", — поінформував Фурса.

Він додав, його базовий прогноз був 28,5 грн до кінця поточного року, однак, якщо "продовжиться це вербальна ескалація" — тиск на гривню також продовжиться.

"Ніщо тоді не буде заважати гривні дійти до рівня 30", — зауважив екперт.

Читайте також

Майбутнє світової економіки виглядає "похмуро" – Світовий банк

Як спланувати сімейний бюджет. Поради експертки з фінансової грамотності

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу