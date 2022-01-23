Гривня падає закономірно. Експерт пояснив, що впливає на курс валюти

На початку тижня курс гривні почало дещо лихоманити. Гривня щодня втрачала свої позиції, а вартість євро і долара перевищили 32 гривні і 28 гривень відповідно. Головною причиною виникнення певних перекосів між попитом та пропозицією валюти саме в січні, за даними Нацбанку, був психологічний чинник, пов’язаний із геополітичними подіями довкола України та учасників на них учасників ринку.

Чи варто очікувати і надалі ослаблення гривні, розповів в ефірі Українського радіо фінансовий експерт Ерік Найман.

Чому відбуваються валютні коливання?

Спрацювали бюджетні оплати, які зробило Міністерство фінансів, Державна казначейська служба України в останній робочий день 2021 року — 31 грудня. Традиційно накопичуються платіжки та бюджетні витрати і в останній робочий день вони викидаються та здійснюються виплати. Одним державним бюджетним організаціям постачали обладнання, іншим надавали послуги. І ця гривня, яку сам Нацбанк оцінював у 75 млрд грн або майже 3 млрд доларів, опинилася в економіці і частина цієї гривні вийшла на валютний ринок. Таке іноді відбувається, зазвичай таке негативне явище триває упродовж січня, а потім у лютому явище цього фактору сходить нанівець, гривня знову починає зміцнюватися. Цього року додався політичний чинник. Це другий фактор впливу, але йому приписують більше, ніж він вартий насправді. Хоча його не можна виключати, якщо якась агресія чи провокація з боку Росії щодо України відбудеться, то це викличе нову хвилю зниження курсу гривні.

Чи варто турбуватися і скуповувати валюту?

З дуже великою ймовірністю нині ми бачимо пік курсу і гривня зміцнюватиметься до літа до курсу близько 27.50. Навіть Нацбанк перестав купувати долар. Ми не знаємо лише один фактор, що не належить до галузі економіки: що спаде на думку в російському Кремлі одному маленькому чоловікові.

Що впливає на коливання валюти?

Курси, закладені в бюджет, практично ніколи не відображають того, що насправді відбудеться. Практика завжди відрізняється або у бік зміцнення, або у бік ослаблення гривні. В останні роки гривня завжди була міцнішою, ніж закладалося до бюджету. Попереду посівна. Уже в лютому аграрії почнуть продавати долари, щоб провести посівну. Цей фактор традиційно стабілізує курс. Є нерезиденти, які тримають державних облігацій на 85 млрд грн. Хтось із них, може, і хотів би втекти, але фізично вони не можуть цього зробити, бо ліквідності на ринку немає. І вони не настільки спекулятивно налаштовані, щоб зараз продавати українські державні облігації. Якихось боргів великих немає. Зима вже близька до завершення. Можна вважати, що зиму ми майже пройшли. Це також стабілізуючий фактор. Лише один ризик — це військова загроза. Якщо цей фактор прибрати, то гривня вже зараз була б нижчою за 28 гривень за долар.

Як курс гривні впливає на кожного українця?

Найгірша ситуація з бензином. Бензин подорожчав, бо на зовнішньому ринку спостерігаються максимальні ціни на нафту з 2014 року. Це головний фактор, що спричинив зростання цін на бензин. Другий фактор — це девальвація гривні, яка ще більше підвищує ціни на бензин. Через ціни на бензин далі інфляція починає проникати і на інші товари.

Як впливає інфляція на курс гривні

Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%. НБУ просто констатує факт. Звичайно спочатку хотілося отримати 5% інфляції, але ми бачимо, що на світових ринках залишаються дуже високими ціни на нафту і вони поки зростають. Також подорожчали на світовому ринку ціни на різноманітну аграрну продукцію: пшеницю, кукурудзу, каву, какао, цукор. Нацбанк змушений реагувати на те, що відбувається. Фахівці в НБУ мають рацію, що інфляція ближче до 8%.

Інфляція з'їдає економічне зростання. Насправді його "крадуть" країни, які постачають нам енергоресурси. Що вищі ціни на енергоресурси, то краще в тих країнах, хто їх продає і гірше в тих країнах, які купують енергоресурси. Дуже високі ціни на газ вже зупиняють підприємства, які від них залежать: це помітно у скляній та будівельній промисловості. Це стримує економічне зростання і швидше воно буде на рівні 2-2,5%, а не 3-3,5%, як очікувалося раніше.

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