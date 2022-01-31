Євро та долар різко впали. Курс долара у перший день тижня

У понеділок 31 січня Національний банк встановив курс євро щодо гривні на рівні 32,02 UAH/USD.

Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.

Водночас євро подешевшав на 5 копійок. Тож основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28,78 гривні за долар;

32,02 гривні за євро.

Станом на 28 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 28,98 UAH/USD, щодо євро — 32,34 UAH/EUR.

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