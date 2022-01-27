Гривневі "гойдалки": експерт пояснив, що впливає на валютний курс

Наприкінці січня гривня почала стрімко втрачати свої позиції. Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу 24 січня зазначив, що золотовалютний запас України перебуває на одному з найвищих рівнів, і це дає змогу забезпечити стабільність на валютному ринку. Що відбувається з гривнею і що впливає на курс валют загалом, в ефірі Українського радіо пояснив експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Яка роль панічних настроїв

За словами економіста, на коливання валютного курсу більшою мірою впливає паніка не українських громадян, а міжнародних фінансових ринків.

"В Україні люди насправді набагато спокійніші, ніж нагріті інформаційними атаками міжнародні інвестори. Треба просто зрозуміти, що Україна ― країна-боржник. Ми маємо достатньо великі зобов’язання, які щороку фінансуємо за рахунок нових запозичень", — пояснив він.

Олег Пендзин зауважив, що у при цьому Україна повертатиме попередні позики не з бюджету, а з нових запозичень.

"Це на сьогодні нормальна практика у світі для багатьох країн. Найскладніше питання щодо цих запозичень ― їхня вартість, тобто під який відсоток можна взяти кредит. У сьогоднішній ситуації відсотки настільки збільшилися, що нові запозичення виглядають дуже тяжкими і неприйнятними", — розповів експерт.

За його словами, відтак панічні настрої міжнародного фінансового ринку обумовлюють проблеми для української економіки.

Як регулювати спекулятивні відсотки

Як зазначив Олег Пендзин, одним із важелів, що дозволяє регулювати спекулятивні відсотки, є активна співпраця з міжнародними фінансовими організаціями.

"Іноземного інвестора, який активно продає українські облігації та тікає з України, може заспокоїти лише активна присутність в країні Міжнародного валютного фонду або макрофінансова допомога від Євросоюзу", — переконаний він.

Експерт пояснив, що з огляду на те, що інвестор не живе в Україні й не відчуває настроїв та очікувань, що панують всередині країни, він користується відповідною інформацією зі ЗМІ.

"А сьогодні у великих світових медіа постійні публікації про загострення ситуації на Донбасі, про евакуацію працівників посольств тощо. Цей загальний негативний інформаційний фон дуже тисне на українські цінні папери, євробонди, на вартість наших запозичень", — зазначив економіст.

Окрім того, він додав, що саме коливання гривні впливає на ціни на енергоносії та на імпортні товари, а не навпаки.

"Будь-який імпортер, що везе сюди свій товар, закладає в його ціну валютний ризик. Імпортер оцінює, наскільки може хитнутися гривня, і закладає курс значно вищий. Це призводить до збільшення вартості товарів, які ми купуємо, що стимулює інфляцію", — розповів експерт.

Чи впливають внутрішні інвестори

Олег Пендзин зауважив, що сьогодні будь-який громадянин може придбати облігації внутрішньої державної позики.

"Якщо люди мають гроші й бажання підтримати українську економіку ― питань немає. Але не думаю, що сьогодні українці можуть суттєво вкластися в державні цінні папери, аби полегшити ситуацію з економікою", — вважає економіст.

За його словами, у такій ситуації радше держава має допомогти своїм громадянам, особливо малозабезпеченим.

"11 мільйонів пенсіонерів навряд чи є тією категорією громадян, які можуть активно інвестувати в економіку України, є досить великий прошарок соціально незахищених людей", — додав він.

Які існують індикатори стабільності

Економіст підтвердив, що одним із індикатором економічної стабільності можуть бути ціни на щоденні продукти.

"Міжнародна організація продовольства щомісяця друкує індекси зростання цін у світі. У нас Держкомстат моніторить українські ціни. Це справді є індикатором, адже продовольство ― основна видаткова стаття сімейного бюджету", — зауважив Пендзин.

На думку експерта, загалом піддаватися панічним настроям українцям не варто. Як зазначив економіст, бюджеті 2022 року закладено середньорічний курс на рівні 28,6‒28,7 гривні за долар. При цьому Олег Пендзин вважає, що Нацбанк шляхом інтервенцій буде намагатися утримувати гривню в коридорі, що закладений у бюджет.

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