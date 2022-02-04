Суд відмовив Харківській міськраді за одним з позовів проти "Маршу єдності"

Харківський окружний адміністративний суд не задовольнив вимог Харківської міської ради у позові до однієї з громадських організацій "Маршу єдності".

Фрагмент рішення на сторінці у Facebook опублікував депутат Харківської міськради і адвокат Ігор Черняк.

"У задоволенні адміністративного позову Харківської міської ради […] до організації "Зоо світ. Харків" […] про встановлення обмежень щодо реалізації права на свободу мирних зібрань — відмовити. Рішення може бути оскаржене до Другого апеляційного адміністративного суду не пізніше дня, наступного за днем його проголошення", — йдеться у рішенні судді Олександра Тітова.

Як повідомив кореспондент Суспільного з окружного адмінсуду, рішення за іншим позовом міськради — до ГО "Молодь Харкова" — суд оголосить о 8:00 5 лютого, за шість годин до початку "Маршу єдності".

Що відомо