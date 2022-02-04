Суд відмовив Харківській міськраді за одним з позовів проти "Маршу єдності"

Харківський окружний адміністративний суд не задовольнив вимог Харківської міської ради у позові до однієї з громадських організацій "Маршу єдності".
Фрагмент рішення на сторінці у Facebook опублікував депутат Харківської міськради і адвокат Ігор Черняк.
"У задоволенні адміністративного позову Харківської міської ради […] до організації "Зоо світ. Харків" […] про встановлення обмежень щодо реалізації права на свободу мирних зібрань — відмовити. Рішення може бути оскаржене до Другого апеляційного адміністративного суду не пізніше дня, наступного за днем його проголошення", — йдеться у рішенні судді Олександра Тітова.
Як повідомив кореспондент Суспільного з окружного адмінсуду, рішення за іншим позовом міськради — до ГО "Молодь Харкова" — суд оголосить о 8:00 5 лютого, за шість годин до початку "Маршу єдності".
Що відомо
- Громадський Штаб оборони Харківщини 5 лютого планує провести "Марш єдності" з українськими прапорами від майдану Конституції до майдану Свободи.
- Проти проведення заходу виступила Харківська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій. Серед причин заборони заходу у міськраді називають складу епідеміологічну ситуацію з COVID-19, терористичну загрозу та ймовірність провокацій, "спрямованих як на дискредитацію керівництва держави, так і на загострення суспільно-політичної ситуації".
- Організатори "Маршу єдності" заявили, що не планують скасовувати захід.
- Міська рада подала до окружного адмінсуду позови з вимогою заборонити громадським організаціям "Молодь Харків" та "Зоо світ. Харків" проводити "Марш єдності".
- Ввечері 4 лютого суд почав розгляд позовів міськради проти організаторів "Маршу єдності".