Харківський окружний адміністративний суд отримав два позови міськради, яка просить заборонити проведення "Маршу єдності" у Харкові 5 лютого через загрозу терактів, провокацій та епідемічну ситуацію.

Відповідачем за першим позовом Харківської міської ради виступає громадська організація "Молодь Харкова", яка першою повідомила міськраду для проведення заходу 5 лютого.

У позові сказано, що забезпечення безпеки та порядку заходу за участю 5000 людей "може викликати суттєві труднощі". У мерії посилаються на "наявні на території регіону загрози скоєння терористичних та диверсійних актів".

"Так, наявна інформація свідчить про подальші спроби керівників терористичних організацій Сходу України та їх зв'язків з-поміж урядових структур Російської Федерації, що зацікавлені в дестабілізації ситуації в країні та регіоні зокрема, створити відповідні умови для залякування місцевого населення, дестабілізувати та заблокувати нормальну роботу органів державної влади", — обґрунтовують у міськраді.

Джерело: city.kharkov.ua Третьою стороною у справі вказані представники поліції, патрульної поліції, Служби безпеки України, Держслужби з надзвичайних ситуацій, облдержадміністрації

У міськраді також посилаються на постанову Кабміну, згідно з якою з 2016 року у Харківській області введено "жовтий" рівень терористичної загрози.

"... у зв'язку з чим ймовірні спроби завадити проведенню заходу шляхом як хибних повідомлень про замінування, так і навіть практичними діями, унаслідок чого можуть постраждати учасники акції, як це трапилося у лютому 2015 року поблизу КП "Харківський палац спорту", — йдеться у листі начальника Нацполіції Харківщини Станіслава Перліна до міського голови.

Джерело: city.kharkov.ua

"Якщо подали до суду, то це їхнє право. Нехай подають. Зараз ще дуже багато організацій, близько 80, подають свої заяви з приводу повідомлення, що буде проходити акція. Якщо вони будуть з усіма судитися — це їхнє право. Я не бачу нічого поганого в ході харків'ян, які об'єднуються без політики", — коментує голова ГО "Молодь Харкова" Євгеній Ткаченко.

Яким би не було рішення, захід відбудеться, каже він: "І коронавірусна загроза нікуди не ділась, і загроза тероризму — вона завжди була. Але тільки зараз вирішили, що треба заборонити".

Учасників заходу проситимуть зберігати соціальну дистанцію, каже Ткаченко: "Ми можемо мінімізувати небезпеку від коронавірусу. Це маски, соціальна дистанція і так далі. З приводу тероризму — це робота вже силових структур, це їх робота, не наша. Наше діло — повідомити, що ми хочемо провести захід. Їхня робота — забезпечити нам безпеку".

До позовної заяви міськрада додала низку документів — протокол позачергового засідання комісії з рекомендаціями профільних департаментів, правоохоронців, надзвичайників не проводити марш, а також дані Міністерва охорони здоров'я щодо епідситуації в області.

Перший позов повернули, надійшов ще один

Як повідомив Суспільному начальник відділу статистики Харківського окружного адмінсуду Владислав Василенко, позов проти "Молоді Харкова" у суді зареєстрували 3 лютого, 4 лютого його повернули позивачу. З якої причини це сталося, він уточнити не зміг.

Ще один позов Харківської міськради проти проведення Маршу надійшов 4 лютого до Харківського окружного адмінсуду щодо ГО "ЗОО СВІТ. ХАРКІВ", підтвердили у суді.

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