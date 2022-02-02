Харківська влада хоче заборонити "Марш єдності" через суд: як мотивують

Юристам Харківської міської ради доручили терміново підготувати позов про заборону проведення "Маршу єдності" у центрі Харкова 5 лютого, якщо організатори самостійно його не скасують.

Відповідне рішення ухвалила Харківська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Текст протоколу комісії оприлюднений 2 лютого на сайті міськради.

Комісія рекомендує організаторам акції відмовитися від проведення масового заходу.

"Юридичному департаменту Харківської міської ради (Бровченко І.О.), у разі незгоди керівника громадської організації "Молодь Харків" Ткаченка Є.С., терміново підготувати та направити до Харківського окружного адміністративного суду позовну заяву про заборону проведення громадській організації "Молодь Харків" 5 лютого 2022 року масових заходів в м. Харкові", — йдеться у протоколі комісії.

У засіданні комісії брали участь представники Управління СБУ та поліції Харківщини. Вони поінформували, що масова акція із заявленою кількістю учасників у 5 тисяч людей "може викликати суттєві труднощі в забезпеченні публічної безпеки та порядку в центральній частині міста".

"Також потребує врахування той факт, що проведення громадсько-масових заходів у теперішній час використовується окремими радикально-налаштованими особами для організації провокацій, спрямованих як на дискредитацію керівництва держави, так і на загострення суспільно-політичної ситуації у місті та регіоні в цілому", — зазначають у міськраді.

Силовики також вказують на те, що у Харкові з 2016 року діє "жовтий" рівень терористичної загрози, а останнім часом "різко зростає кількість захворювань на гостру респіраторну хворобу COVID-19".

"Тому проведення зазначеного заходу може негативно вплинути на епідеміологічну ситуацію на території міста", — вирішили у міськраді.

Доповнено. Організатори не скасовуватимуть "Маршу єдності" у Харкові, сказав Суспільному один з організаторів акції Костянтин Немічев.

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