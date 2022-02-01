Штаб оборони Харківщини анонсував "Марш єдності": очікують до п'яти тисяч людей

У суботу, 5 лютого, у центрі Харкова відбудеться "Марш єдності". Організатором заходу виступить Штаб оборони Харківщини — об'єднання харків'ян та громадських організацій.

Колона рушить о 14:00 від майдану Конституції, на пресконференції 1 лютого один з членів громадського Штабу оборони Харківщини Костянтин Немічев.

"Харків — патріотичне місто. Харків — українське місто, і ми повинні це показати… Марш не політичний. Дозволені тільки прапори України. Запрошуємо усіх харків’ян", — сказав Немічев.

За прогнозом організаторів, до Маршу долучаться до п'яти тисяч учасників. Акція завершиться біля намету "Все для перемоги" на майдані Свободи.

Що відомо

25 січня громадські та політичні діячі у Харкові взяли участь у зборах Штабу оборони Харківщини — об'єднання громадських організацій та людей, які заявляють про готовність стати на захист Харкова в умовах загрози з РФ. Учасники заходу обговорювали плани мобілізації населення, залучення добровольців до територіальної оборони, можливої евакуації тощо.

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