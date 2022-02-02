Організатори не скасовуватимуть "Маршу єдності" у Харкові — Немічев

Організатори "Маршу єдності", проти проведення якого виступила міська влада Харкова з огляду на інформацію правоохоронних органів та ситуацію з COVID-19, не планують скасовувати захід.

Про це 2 лютого, коментуючи рішення міської комісії, Суспільному сказав співорганізатор "Маршу єдності" Костянтин Немічев.

"Декілька місяців тому проводився концерт "Басти" на 20 тисяч осіб у Палаці спорту. Це їм не заважало. А зараз люди з прапорами України їм заважають. Ми розуміємо, що це політичні рішення, але ми з цим не погоджуємося, тому що ми живемо у Харкові. І ми повинні показувати, що Харків — це Україна, а не як хочуть показати картинку у російських ЗМІ, що ми з пирогами "зустрічаємо" російські війська", — сказав Немічев.

Рішення влади він сприймає як рекомендацію, а "ми повинні робити своє".

"Ми офіційно повідомили, а правоохоронні органи повинні зробити порядок та безпеку на заході. Я чув, що хочуть подавати до суду на одного з організаторів, а таких організаторів 80. Тобто вони будуть подавати на всіх організаторів заходу? Це їхнє право, але фізично вони не можуть йти проти громадськості", — вважає Немічев.

На "Марші єдності" 5 лютого у Харкові очікують близько п'яти тисяч людей.

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