Серед військовослужбовців розпочався третій етап вакцинації — штаб ООС

Серед частин та підрозділів операції Об’єднаних сил розпочався третій етап вакцинації від COVID-19. Про це повідомляє штаб ООС.

"Третій етап є бустерною дозою, яка проводиться після двох перших вакцин. Щеплення проводиться вакциною Pfizer", — йдеться у повідомленні.

Додали, що вся вакцинація є добровільною. На цей час щеплення щоденно отримують від 200 до 400 військовослужбовців.

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