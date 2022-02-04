Серед військовослужбовців розпочався третій етап вакцинації — штаб ООС

Серед частин та підрозділів операції Об’єднаних сил розпочався третій етап вакцинації від COVID-19. Про це повідомляє штаб ООС.
"Третій етап є бустерною дозою, яка проводиться після двох перших вакцин. Щеплення проводиться вакциною Pfizer", — йдеться у повідомленні.
Додали, що вся вакцинація є добровільною. На цей час щеплення щоденно отримують від 200 до 400 військовослужбовців.
Читайте також
- Донеччина за показниками захворюваності перейшла в "помаранчеву" зону
- 3 лютого в Україні зафіксували 43778 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них 4381 дитина та 873 медичних працівників.