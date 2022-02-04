У Миколаївській області збільшилась кількість дітей, хворих на COVID-19

На Миколаївщині збільшилась кількість дітей, хворих на COVID-19. Протягом п’ятого тижня 2022 року, з 24 по 31 січня, на коронавірус захворіли 734 дитини. Це майже втричі більше ніж за тиждень до цього. Тоді з 17 по 23 січня COVID-19 підтвердили у 251 дитини.
Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.
В обласній дитячій лікарні функціонує три відділення для хворих на коронавірус дітей. За словами завідувачки імуно-інфекційним відділенням Олени Воронкової, станом на 4 лютого в медзакладі на стаціонарному лікуванні перебувають 112 дітей, хворих на COVID-19 або з підозрою.
"Дуже високий пік. За нашими підрахунками до кінця лютого він не закінчиться. Після новорічних свят інкубаційний період закінчився, але ж відпустки, поїздки за кордон, мутація вірусу, яка призвела до швидшого розвитку інфекційного захворювання. Хоч і не такий тяжкий стан, але лихоманка та захворювання дихальних шляхів зберігаються. Немовлятам притаманна діарея", — розповіла Олена Воронкова.
Станом 4 лютого серед хворих дітей у лікарні десять немовлят з мамами. У першому відділенні три палати інтенсивної терапії, вони без пацієнтів. Є діти, які перебувають на кисневій підтримці. Для цього в кожній палаті наявні кисневі концентратори. За словами Олени Воронкової, перші симптоми цієї хвилі хвороби, що спостерігаються у дітей, катаральніКатаральний синдром — комплекс симптомів, що спостерігається при ураженні верхніх дихальних шляхів, до яких може приєднуватися кон'юнктивіт, який виникає при грипі, парагрипі, аденовірусній інфекції, та інших гострих респіраторних вірусних інфекціях..
"На жаль, COVID-19 зараз фіксується з таким захворюванням, як грип. Трохи складніше протікають дві інфекційні вірусні хвороби. Вони дають тяжкість. Якщо в дитини є преморбідний фонПреморбідний фон — стан організму, що передує захворюванню та може спричинити його подальший розвиток., рахітРахіт – це захворювання, пов’язане з нестачею вітаміну D, при якому порушується фосфорно-кальцієвий обмін та відбувається специфічне ураження кісткової тканини., анеміяАнемія – це стан, для якого характерне зменшення кількості еритроцитів і гемоглобіну (окремо або обох ознак) в одиниці об'єму крові., гіпотрофіяГіпотрофія – це недостатня трофіка дитини, котра проявляється зникненням підшкірної основи, порушенням пропорцій тіла, функції травлення, обміну речовин, зниженням специфічних і неспецифічних захисних сил організму, схильністю до розвитку інших захворювань, затримкою фізичного і нервово-психічного розвитку., ці дітки хворіють довше, вони швидше захворіють і потребують стаціонарного лікування", — розповіла Олена Воронкова.
4 лютого, після п’яти днів перебування у медзакладі, виписують Євгенію Ільницьку з восьмирічним сином Артемом. В лікарню сім’я приїхала з Врадіївки.
"Ми перехворіли на запалення легенів вдома, все було нормально. Потім у нас раптово піднялась температура до 39-ти градусів. Він не кашляв, нічого, просто температура піднялась. Дитині стало погано. Пішли здали тести і в нас підтвердилось. А в нього бронхіальна астма, тому ми вирішили, що краще будемо тут, ніж вдома", — розповіла Євгенія Ільницька.
Читайте також: "На Миколаївщині виявили 921 новий випадок захворювання на COVID-19 за добу, померли чотири людини"
Кількість пацієнтів у лікарні постійно змінюється. Люди сюди приводять дітей самі, декого привозить "швидка". Місце Євгенії та Артема Ільницьких вже закріпили за наступним пацієнтом.
3 лютого, на період загострення епідситуації серед дітей, у міській дитячій лікарні №2 розгорнули 40 додаткових ліжок для хворих на коронавірус.
"Станом на 4 лютого в медзакладі перебувають 50 діток зі встановленим діагнозом коронавірус, ще 19 дітей — з підозрами. 17 дітей — це діти до року, які перебувають в першому відділенні, яке лікує саме таких пацієнтів", — розповіла директорка міської дитячої лікарні №2 Любов Савчук.
В середньому, за словами Любові Савчук, діти перебувають на стаціонарному лікуванні п’ять-сім днів.
Що відомо
- Протягом доби 3 лютого на території Миколаївської області на коронавірус захворіли 115 дітей.