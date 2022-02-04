У Миколаївській області збільшилась кількість дітей, хворих на COVID-19

На Миколаївщині збільшилась кількість дітей, хворих на COVID-19. Протягом п’ятого тижня 2022 року, з 24 по 31 січня, на коронавірус захворіли 734 дитини. Це майже втричі більше ніж за тиждень до цього. Тоді з 17 по 23 січня COVID-19 підтвердили у 251 дитини.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

В обласній дитячій лікарні функціонує три відділення для хворих на коронавірус дітей. За словами завідувачки імуно-інфекційним відділенням Олени Воронкової, станом на 4 лютого в медзакладі на стаціонарному лікуванні перебувають 112 дітей, хворих на COVID-19 або з підозрою.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Олена Воронкова перед входом до кімнати одягу засобів індивідуального захисту

"Дуже високий пік. За нашими підрахунками до кінця лютого він не закінчиться. Після новорічних свят інкубаційний період закінчився, але ж відпустки, поїздки за кордон, мутація вірусу, яка призвела до швидшого розвитку інфекційного захворювання. Хоч і не такий тяжкий стан, але лихоманка та захворювання дихальних шляхів зберігаються. Немовлятам притаманна діарея", — розповіла Олена Воронкова.

Станом 4 лютого серед хворих дітей у лікарні десять немовлят з мамами. У першому відділенні три палати інтенсивної терапії, вони без пацієнтів. Є діти, які перебувають на кисневій підтримці. Для цього в кожній палаті наявні кисневі концентратори. За словами Олени Воронкової, перші симптоми цієї хвилі хвороби, що спостерігаються у дітей, катаральні.

"На жаль, COVID-19 зараз фіксується з таким захворюванням, як грип. Трохи складніше протікають дві інфекційні вірусні хвороби. Вони дають тяжкість. Якщо в дитини є преморбідний фон, рахіт, анемія, гіпотрофія, ці дітки хворіють довше, вони швидше захворіють і потребують стаціонарного лікування", — розповіла Олена Воронкова.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Реанімаційний бокс для новонароджених

4 лютого, після п’яти днів перебування у медзакладі, виписують Євгенію Ільницьку з восьмирічним сином Артемом. В лікарню сім’я приїхала з Врадіївки.

"Ми перехворіли на запалення легенів вдома, все було нормально. Потім у нас раптово піднялась температура до 39-ти градусів. Він не кашляв, нічого, просто температура піднялась. Дитині стало погано. Пішли здали тести і в нас підтвердилось. А в нього бронхіальна астма, тому ми вирішили, що краще будемо тут, ніж вдома", — розповіла Євгенія Ільницька.

Кількість пацієнтів у лікарні постійно змінюється. Люди сюди приводять дітей самі, декого привозить "швидка". Місце Євгенії та Артема Ільницьких вже закріпили за наступним пацієнтом.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Євгенія Ільницька та її син Артем

3 лютого, на період загострення епідситуації серед дітей, у міській дитячій лікарні №2 розгорнули 40 додаткових ліжок для хворих на коронавірус.

"Станом на 4 лютого в медзакладі перебувають 50 діток зі встановленим діагнозом коронавірус, ще 19 дітей — з підозрами. 17 дітей — це діти до року, які перебувають в першому відділенні, яке лікує саме таких пацієнтів", — розповіла директорка міської дитячої лікарні №2 Любов Савчук.

В середньому, за словами Любові Савчук, діти перебувають на стаціонарному лікуванні п’ять-сім днів.

Що відомо

Протягом доби 3 лютого на території Миколаївської області на коронавірус захворіли 115 дітей.

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