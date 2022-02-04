Протягом минулої доби 3 лютого на території Миколаївської області зареєстрували 921 новий випадок коронавірусної хвороби. Це на 98 більше ніж виявили напередодні. Від наслідків вірусу померли чотири людини.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 440, у Первомайську ― 109, в Южноукраїнську ― 67, у Вознесенську ― 14, в Очакові ― п'ять. На території інших громад Миколаївщини підтвердили 286 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом доби захворіли 115 дітей до 18-ти років.

Від початку пандемії всього у Миколаївській області на коронавірус захворіли 125 722 людини.

Протягом минулої доби одужали 146 людей. Загалом на Миколаївщині від COVID-19 одужали 114 785 людей.

За минулу добу 3 лютого медики зареєстрували чотири летальні випадки, викликані перебігом коронавірусної хвороби.

"У Миколаєві та Южноукраїнську померли по одній людині, на інших адміністративних територіях області померли дві людини. За віковими категоріями померлі відносяться: 60-69 років ― одна людина, 70-79 років ― одна людина, 80-89 ― років одна людина, старше 90 років ― одна людина", ― сказала Злата Ємєльянова.

Станом на 4 лютого на стаціонарному лікуванні перебуває 798 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. За добу госпіталізували 164 пацієнти, з них дві людини вакциновані хоча б однією дозою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 31,69 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 4136 нових випадків коронавірусної хвороби та дев'ять смертей від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області — 1058 нових випадків за добу та померли від наслідків COVID-19 дві людини.

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