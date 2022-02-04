У Дніпрі демонтують незаконно встановлені замки для паркування. Наразі у місті, як розповів Суспільному начальник виробничо-технічного відділу комунального підприємства "Транспортна інфраструктура" Андрій Осипов, виявили майже 20 таких запірних пристроїв.

У дворі будинку на проспекті Героїв 18-А самовільно встановлені замки для паркування демонтують вже втретє.

За словами Андрія Осипова, такі запірні пристрої заважають в’їзду та виїзду автомобілів.

"Навіть звичайне таксі не може припаркуватись. Та ж швидка допомога або пожежна машина не зможуть під’їхати. Деякі громадяни взагалі встановлюють замки прямо на проїзді, самовільно ставлять шлагбауми", - розповів посадовець.

Суспільне Дніпро У Дніпрі замки для паркування можна встановлювати лише з дозволу КП "Транспортна інфраструктура міста".

У згаданому дворі три паркувальних місця із замками. Однак демонтувати вдалося лише два, на одному стояла автівка. Її власник представитися відмовився, дозвільних документів на пристрій не надав. Каже: впевнений, паркується не на забороненому місці.

Дніпрянин Іван Войтих мешкає у будинку на проспекті Героїв вже понад 30 років. За словами чоловіка, такі паркувальні місця навпаки нікому не заважають, на відміну від автівок, які постійно залишають біля в’їзду у двір.

"Люди собі зробили паркувальне місце, вони дивляться за порядком, за усім. Вони біля свого під’їзду поставили собі замки, тут ці машини нікому не заважають", - каже чоловік.

Начальник виробничо-технічного відділу КП «Транспортна інфраструктура міста» Андрій Осипов підкреслює: такі паркувальні місця із запірними пристроями не заборонені. Однак перед їхнім встановленням потрібно звернутися до КП та оформити відповідний дозвіл. Наразі 1 квадратний метр паркомісця вартує 56, 07 гривень за добу.

Самовільно ж встановлені пристрої підлягають демонтажу. Загалом за 2021 рік, як зазанчив посадовець, у місті демонтували 130 незаконно встановлених замків.

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