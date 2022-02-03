На пропозиції хабаря у пів мільйона доларів викрито дніпропетровського підприємця. По це йдеться на сайті Служби безпеки України.

Хабар пропонувався співробітнику СБУ, щоб той "кришував" незаконний бізнес - демонтаж залізничної колії на території Марківської громади у Луганській області.

У "схемі", окрім підприємця - колишнього співробітника правоохоронних органів, брали участь ще двоє людей з кримінального середовища. Усіх трьох затримали у районному центрі на Луганщині під час спроби передачі співробітнику СБУ частини суми.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Триває досудове слідство.

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