Перший на Дніпропетровщині WIM-комплекс зважування вантажівок у русі запрацював на трасі М-30 Стрий-Ізварине, поблизу розв’язки на Кам’янське. Про це йдеться у пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

"За місяць роботи системи маємо 90 протоколів про перевищення ваги автівками. Накладено штрафів на суму понад 4 млн грн.", – розповів начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

За словами посадовця, нині у тестовому режимі запущені ще два WIM-комплекси: у П’ятихатському районі поблизу Осикуватого та у Новомосковському – поруч із Новоселівкою.

Загалом на магістралях області цьогоріч планують облаштувати 10 WIM-комплексів. Це потрібно, щоб вберегти нові та відремонтовані траси від псування перевантаженими фурами.

Вже заплановано будівництво WIM-комплексу поблизу Павлограда. Також оснастять ним магістралі Н-23 Кропівницький-Кривий Ріг-Запоріжжя, Н-11 Кривий Ріг-Миколаїв та Н-08 Дніпро-Запоріжжя. А ще – решетилівську трасу, що нині будують на Київ.

Що відомо

- Автоматична система WIM (weight-in-motion) - рамка з датчиками та відеокамерами, яку встановлюють над дорогою. Вона автоматично перевіряє вагу фур у русі в режимі реального часу і фіксує порушення. Порушники отримуватимуть листи з повідомленням про штраф.

- На Дніпропетровщині – 3 тис. км автошляхів державного значення. Це міжнародні, національні, регіональні та територіальні дороги. На таких магістралях дозволяється рух автівок, вага яких не перевищує 40 тонн.

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