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Метро у Дніпрі: бюро Захи Хадід показало візуалізацію трьох майбутніх станцій
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Метро у Дніпрі: бюро Захи Хадід показало візуалізацію трьох майбутніх станцій

Ірина Руденко
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Метро у Дніпрі: бюро Захи Хадід показало візуалізацію трьох майбутніх станцій Zaha Hadid Architects

Британське бюро Zaha Hadid Architects виклало рендери трьох майбутніх станцій "Театральна", "Центральна" та "Музейна" дніпровського метро. Про це йдеться на сторінці метрополітену у Facebook.

"Сприймайте ці рендери як загальну концепцію, не судіть по ним. Всі деталі треба дивитися на кресленнях". - зазначають у метрополітені.

Метро у Дніпрі: бюро Захи Хадід показало візуалізацію трьох майбутніх станційZaha Hadid Architects

Cтанція метро "Центральна"

Метро у Дніпрі: бюро Захи Хадід показало візуалізацію трьох майбутніх станційZaha Hadid Architects

Вхід на станцію "Театральна"

На сайті Zaha Hadid Architects вказано, що головною архітекторкою проєкту стала Євгенія Позігун. Дизайн станцій розробляв голова бюро Патрік Шумахер.

Що відомо

- Заха Хадід – британська архітекторка іракського походження, одна з найвідоміших архітекторів світу. Її проектам властива впізнавана плавна футуристична геометрія. Архітекторка померла у 2016 році

- У вересні 2018 року мер Дніпра Борис Філатов підписав із британським бюро Zaha Hadid Architects договір про призначення архітектора, пов’язаного з будівництвом метро. Завершити будівництво планують до 2024 року.

- Наразі метро в Дніпрі складається з шести станцій і є найкоротшим підземним маршрутом в Європі. Після будівництва нових станцій загальна довжина лінії сягне вже 11,1 км.

- Будівництво трьох нових станцій здійснює турецька компанія Limak.

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