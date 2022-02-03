Британське бюро Zaha Hadid Architects виклало рендери трьох майбутніх станцій "Театральна", "Центральна" та "Музейна" дніпровського метро. Про це йдеться на сторінці метрополітену у Facebook.
"Сприймайте ці рендери як загальну концепцію, не судіть по ним. Всі деталі треба дивитися на кресленнях". - зазначають у метрополітені.
На сайті Zaha Hadid Architects вказано, що головною архітекторкою проєкту стала Євгенія Позігун. Дизайн станцій розробляв голова бюро Патрік Шумахер.
Що відомо
- Заха Хадід – британська архітекторка іракського походження, одна з найвідоміших архітекторів світу. Її проектам властива впізнавана плавна футуристична геометрія. Архітекторка померла у 2016 році
- У вересні 2018 року мер Дніпра Борис Філатов підписав із британським бюро Zaha Hadid Architects договір про призначення архітектора, пов’язаного з будівництвом метро. Завершити будівництво планують до 2024 року.
- Наразі метро в Дніпрі складається з шести станцій і є найкоротшим підземним маршрутом в Європі. Після будівництва нових станцій загальна довжина лінії сягне вже 11,1 км.
- Будівництво трьох нових станцій здійснює турецька компанія Limak.
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