Греція скасувала обов’язкове тестування на коронавірус для вакцинованих туристів

Уряд Греції ухвалив рішення про скасування вимоги на пред’явлення тесту на коронавірус від туристів, які пройшли повний курс вакцинації, передає Greek Reporter.

Віл 7 лютого для грецьких туристів не буде обов'язковим мати негативний тест на коронавірус – ті, хто матиме чинний європейський сертифікат вакцинації від COVID-19, зможуть потрапити до країни без перешкод.

"Цього року наша країна готується прийняти гостей літнього сезону з 1 березня. Тобто раніше, ніж в будь-якому іншому році. Грецький туризм продемонстрував надзвичайну стійкість за останні два роки, демонструючи увагу до безпеки для мандрівників у нашій країні, і він ми будемо робити те саме й цього року", – сказав міністр туризму Василіс Кікіліас.

Що відомо

Німеччина знову внесла Україну до переліку країн із високим ризиком зараження коронавірусом і з 30 січня посилила правила вʼїзду для українців.

У жовтні 2021 року уряд Німеччини вніс Україну до списку держав із високим рівнем зараження коронавірусом. До цього переліку також потрапили Латвія, Естонія, Ємен та Бруней.

29 січня уряд Італії продовжив до 15 березня заборону на в'їзд до країни для громадян України. Ця заборона стосується навіть тих українців, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.

З 17 січня Молдова посилила правила перетину кордону для громадян України. Для в'їзду потрібен один із чотирьох документів, які підтверджують відсутність ризику захворювання на COVID-19.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу