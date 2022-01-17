Молдова посилила умови в’їзду для українців. Що треба знати

Молдова змінила правила перетину державного кордону для громадян України. Відтепер для в’їзду до країни знадобиться один із чотирьох документів, які підтверджують відсутність ризику захворювання на COVID-19.

Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.

"Із 17 січня Молдова посилює правила в’їзду", — йдеться у повідомленні.

Відтак для перетину державного кордону Молдови знадобиться один із наступних документів:

сертифікат (паперовий або в електронному форматі) про повний курс вакцинації, зроблений щонайменше за 14 днів до в’їзду до країни;

довідка, яка підтверджує, що людина за останні пів року перехворіла на COVID-19;

тест, який підтверджує наявність антитіл до COVID-19, зроблений не більш як за три місяці до в’їзду в країну;

експрес-тест або ПЛР-тест на захворювання, зроблений за 48 та відповідно 72 години до в'їзду в країну.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я Молдови повідомили, що будуть щотижня оновлювати список країн з високим ризиком зараження на COVID-19.

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