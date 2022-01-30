Німеччина знову посилила правила в'їзду для українців. Що треба знати

Німеччина знову внесла Україну до переліку країн із високим ризиком зараження коронавірусом і з 30 січня посилила правила вʼїзду для українців.

Про це повідомляється на сайті Інституту імені Роберта Коха, підпорядкованого МОЗ країни.

Відповідно до оновлених правил, українські мандрівники, які в’їжджають до Німеччини, зобов’язані відбути 10-денний карантин, за винятком тих, хто пройшов повний курс вакцинації або одужав від COVID-19. Достроково завершити самоізоляцію можна лише через п’ять днів після перетину кордону, якщо тест буде негативним. Перед в'їздом до країни необхідно зареєструватись на відповідному сайті та внести туди свої дані про щеплення. Діти до 12 років мають відбути карантин протягом п'яти днів, який можуть завершити без COVID-тесту.

Наголошується, що ці вимоги стосуються туристів з будь-яким громадянством, які протягом останніх 10 днів відвідували країни зі списку високого ризику, до яких потрапила й Україна. Обмеження діятимуть до 3 березня і потім будуть переглянуті.

Крім України, зонами високого епідеміологічного ризику Німеччина оголосила Афганістан, Кубу, Пакистан, Гватемалу, Бангладеш, Киргизстан, Оман, Палау, Сінгапур та французьку заморську територію Нова Каледонія.

Що відомо

Німеччина з 9 січня виключила Україну зі списку країн зони високого пандемічного ризику та, відповідно, пом'якшила правила в'їзду до країни.

У жовтні 2021 року уряд Німеччини вніс Україну до списку держав із високим рівнем зараження коронавірусом. До цього переліку також потрапили Латвія, Естонія, Ємен та Бруней.

29 січня уряд Італії продовжив до 15 березня заборону на в'їзд до країни для громадян України. Ця заборона стосується навіть тих українців, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.

З 17 січня Молдова посилила правила перетину кордону для громадян України. Для в'їзду потрібен один із чотирьох документів, які підтверджують відсутність ризику захворювання на COVID-19.

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