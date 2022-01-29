Італія продовжила заборону на в’їзд для вакцинованих українців

Уряд Італії продовжив до 15 березня заборону на в'їзд до країни для громадян України. Ця заборона стосується навіть тих українців, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Італії.

Згідно з оновленими даними, Україна відсутня у переліку країн категорії D, громадяни яких можуть відвідувати територію Італії з будь-якою метою. Тож з 1 лютого до 15 березня поточного року Україна й надалі належатиме до країн категорії E, для яких можливий в'їзд до Італії лише з поважної причини. Виключення зроблять лише для українців, які мають посвідку на проживання в Італії, їдуть з офіційним працевлаштуванням, для лікування або навчання чи мають "підтверджені та стабільні" особисті стосунки з громадянами Італії.

Водночас Італія спростила правила в'їзду з країн категорії C (країни Шенгенської зони). Громадянам цих країн не потрібно буде надавати негативний тест за наявності вакцинації.

Що відомо

Італія на період з 16 грудня 2021 року до 31 січня 2022 року заборонила в’їзд до країни навіть вакцинованим проти коронавірусу громадянам України. Такі обмеження італійський уряд країни запровадив через поширення більш заразного штаму "Омікрон".

30 грудня уряд Італії анонсував нові обмеження для громадян, які не зробили щеплення проти COVID-19, на тлі зростання захворюваності через поширення штаму "Омікрон".

5 січня Італія запровадила обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для людей віком від 50 років.

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