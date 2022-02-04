У Львові учні старших класів ще тиждень навчатимуться дистанційно. Таке рішення у п'ятницю, 4 лютого, ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Рішення щодо навчання учнів 1-4 класів самостійно приймають директори шкіл. Упродовж наступного тижня також заборонена робота секцій, гуртків і позашкілля. Вони можуть працювати дистанційно.

"Динаміка поширення коронавірусу серед дітей є дуже стрімкою. В січні цього року серед дітей було зафіксовано 1581 підтверджений випадок коронавірусу. Якщо говорити про 4 дні лютого, то вже є 351 позитивний ПЛР-тест", — розповів заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За словами Андрія Москаленка, зараз 85% учнів 1-4 класів навчаються дистанційно. З 14 лютого рішення щодо освітнього процесу прийматимуть директори шкіл.

Що відомо

Станом на ранок, 4 лютого, на Львівщині коронавірус діагностували у 3791 мешканця. За минулу добу одужали 307 людей, ще 10 — померли.

За прогнозами медиків, пік захворюваності очікують в середині лютого. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Питання про запровадження "червоної" зони карантину на Львівщині відтермінували. Таке рішення у п'ятницю, 28 січня, ухвалили члени державної комісії ТЕБ і НС. Питання мають розглянути через тиждень. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

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