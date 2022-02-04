Коронавірус діагностували у 3791 мешканця Львівщини

Станом на ранок, 4 лютого, на Львівщині коронавірус діагностували у 3791 мешканця. За минулу добу одужали 307 людей, ще 10 — померли. Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 5634 дослідження на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 3791 людини", — повідомили у ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький — 100;

Золочівський — 151;

Львівський — 2577 (м. Львів – 1960);

Самбірський — 148;

Стрийський — 411;

Яворівський — 105;

Червоноградський — 299.

У стаціонарах перебувають 2220 людей. Ліжкова мережа заповнена на 41,53 %. У реанімації перебуває 152 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 65.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 272 458 людей. Померли — 6266 людей. Одужали від коронавірусної інфекції — 217 403 людини.

Що відомо

Станом на 3 лютого 2022 року у Львівській області третьою бустерною дозою вакцинувалися понад 18 тисяч людей. Загалом на Львівщині провели понад 2 мільйони щеплень.

Станом на 31 січня у львівському "Охматдиті" розгорнули 50 додаткових місць для дітей, хворих на коронавірус. Також кількість ліжкомісць збільшили у дитячій лікарні, що на Орлика. Відтак у лікарнях міста зможуть прийняти до 300 дітей.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Питання про запровадження "червоної" зони карантину на Львівщині відтермінували. Таке рішення у п'ятницю, 28 січня, ухвалили члени державної комісії ТЕБ і НС. Питання мають розглянути через тиждень. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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