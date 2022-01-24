У чому відмінність добровольчих формувань від тероборони. Пояснює Міноборони

Добровольчі формування можуть створюватися в невеликих населених пунктах України за поданням командувача Сил тероборони й повинні застосовуватись для охорони об’єктів критичної інфраструктури та комплектуватися місцевими мешканцями, які мають мисливську зброю.

Про це під час брифінгу 24 січня розповів міністр оборони Олексій Резніков.

"Є таке поняття, як добровольче формування. Вони будуть розгортатися за поданням командувача Сил територіальної оборони за рішення головнокомандувача Збройних сил України в маленьких населених пунктах — селах, селищах, в разі необхідності", — зазначив посадовець.

За його словами, ці підрозділи укомплектовуватимуться мешканцями таких населених пунктів, які володіють мисливською зброєю.

"Наповнюватися вони будуть як раз місцевими мешканцями, які мають мисливську зброю в разі необхідності для того, щоб вони могли забезпечувати виконання завдань щодо охорони об'єктів критичної інфраструктури, якщо вони знаходяться на території цього селища або іншого населеного пункту", — пояснив міністр.

Резніков додав, що на сьогодні Збройні сили України готові до виконання поставлених завдань.

Раніше міністр повідомив, що станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована вже на 70%.

Що відомо

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян із досвідом військової служби.

У кінці грудня влада Києва повідомила про створення штабу територіальної оборони. Систему тероборони планують розгорнути найближчим часом.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу