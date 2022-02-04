Окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ — СЦКК

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей окупанти продовжують перешкоджати роботі ОБСЄ та приховують військову техніку. Про це повідомляє штаб ООС з посиланням на Українську сторона СЦКК.
"В районі Павлопіль обстріляли БПЛА малого радіуса. Його обстріляли ЗФ РФ зі стрілецької зброї. Крім того, під час польоту БПЛА зазнав впливу перешкод сигналу GPS", — йдеться у повідомленні.
Зазначили, що виявлено нові фортифікаційні споруди в районах Клинкине та Самійлове.
Додали, що патруль СММ ОБСЄ не допустили до життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури де можуть бути приховане важке озброєння та військова техніка.
Що відомо
- 2 лютого близько 8:30 російські окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове", що на Донеччині. Окупанти з безпілотника скинули постріл ВОГ.
- 1 лютого російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
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