МБК "Миколаїв" здобув шосту перемогу в сезоні, обігравши БК "Тернопіль"

Муніципальний баскетбольний клуб "Миколаїв" на власному паркеті переграв "Тернопіль" у баскетбольній Суперлізі Windrose. Це шоста перемога "корабелів" у сезоні 2021-2022.

Стартові дві хвилини зустрічі залишилися за гостями, які грали у зеленій формі – 2:6. Протягом першої чверті баскетболісти "Тернополя" продовжили нарощувати перевагу і завершили чверть з рахунком 11:21.

У другій чверті гравці "Миколаєва" завдяки реалізації кидків з середньої дистанції скоротили відставання і на велику перерву гості пішли з перевагою в одинадцять очок – 25:31.

В середині третьої десятихвилинки господарі паркету зуміли зрівняти рахунок у зустрічі – 39:39, втім кінцівка чверті залишилась за гравцями "Тернополя" за рахунок реалізації кидків з триочкової лінії – 43:50.

Фото: MBC Mykolaiv/Facebook Емоції гравців МБК "Миколаїв"

У фінальній чверті гравці "Миколаєва" зуміли відіграти відставання та за півтори хвилини до завершення чверті вийти вперед – 63:60.

Втім, за шість секунд до закінчення основного часу гри гравець "Тернополя" Домінікас Домаркас влучним кидком з-за дуги перевів гру в овертайм.

В овертаймі господарі паркету завдяки кращій реалізації кидків з середньої відстані встановили кінцевий рахунок у грі – 74:72.

Фото: MBC Mykolaiv/Facebook Заїд Херст в атаці

Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст "Тернополя" Туре Мюррі, який здобув 24 очки та зробив сім підбирань.

Наступний матч "Миколаїв" зіграє на виїзді 10 лютого проти "Одеси". Початок зустрічі о 20:00.

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