Муніципальний футбольний клуб "Миколаїв" станом на третє лютого 2022 року перебуває під загрозою зникнення. Причина — відсутність фінансування.

Майже три місяці тому муніципальний футбольний клуб "Миколаїв" зіграв свій останній матч першого кола Другої ліги України. З того часу "корабели" не розпочали підготовку до другої частини чемпіонату, а у їхньому складі станом на третє лютого не більше 15-ти гравців.

У чому причина

5 червня 2021 року у матчі 29-го туру Першої ліги муніципальний футбольний клуб "Миколаїв" на власному полі поступився житомирському "Поліссю" з рахунком 0:1. Цей програш означав, що третє місце, яке дає право виступати у Прем’єр-лізі, посіли не "корабели", а харківський "Металіст-1925".

За кілька тижнів на офіційному сайті "Миколаєва" опублікували повідомлення про те, що клуб переходить з Першої до Другої ліги. Причина — власник заводу "Екватор" Сергій Кантор, який фінансував "корабелів" протягом останніх семи років, більше не має змоги інвестувати в команду.

21 жовтня на засіданні сесії міської ради депутати проголосували за створення комунального підприємства "МФК "Миколаїв". Таким чином, фінансувати клуб мало б місто. В Україні така практика є.

"Близько десяти міст мають таку практику фінансування клубів. Найближче — Херсон, також Суми, Запоріжжя, Краматорськ. Наприклад, у Запоріжжі 2021 року виділили 27 мільйонів на комунальне підприємство, на клуб та на його розвиток", — розказав Сергій Кантор.

У якому стані перебуває клуб

6 листопада 2021 року "Миколаїв" на власному полі зіграв внічию 1:1 з одеським клубом "Реал Фарма". Перше коло команда завершила на восьмій позиції групи "В". Зазвичай, після відпусток футболісти готуються до другої частини сезону: команда їде на тренувальні збори, грає контрольні матчі, тренери проглядають нових гравців та напрацьовують нові схеми.

У "корабелів" у цьому міжсезонні все було не так.

"Те, що потрібно було зробити після завершення чемпіонату — звільнити співробітників. Їх всіх звільнили, і вони донині чекають на працевлаштування у комунальному підприємстві, за яке ще у жовтні проголосували у сесійній залі. Станом на третє лютого у команді лишилася одна молодь", — розказав Сергій Кантор.

Частина футболістів на правах вільних агентів перейшли до інших клубів. Ті, хто лишився: гравці першої та другої команд, тренери, медики, інші працівники "Миколаєва" та вихованці академії, а це — 420 людей, чекають на реєстрацію комунального підприємства "МФК "Миколаїв".

27 січня під час 12-ї чергової сесії міської ради серед іншого розглядали питання футбольного клубу, а саме — голосували за внесення правок у проєкт статуту комунального підприємства.

"Шаблон статуту мав пройти через служби міської ради, аби його доповнили необхідними "а", "b", "с", у тому числі інформацією про статутний фонд цього підприємства. Цього, з якоїсь причини, не зробили", — розказав Сергій Кантор.

За внесення правок і доповнень проголосували 19 депутатів із 39-ти зареєстрованих — недостатня кількість для прийняття рішення. З другої спроби — 17 депутатів з 38-ми, при цьому жодного голосу "проти". Всі інші — не голосували.

"Я вважаю, що футбол потрібен, але, напевно, 25 мільйонів — надвелика ціна для міста. Ми не можемо сказати, що це непотрібно, але вважаємо, що потрібно вибудувати чітку позицію: які види спорту треба фінансувати за бюджетні гроші", — розказала голова депутатської фракції "Пропозиція" Ганна Ременнікова.

Що буде далі

За словами начальниці управління у справах фізичної культури і спорту Ірини Бондаренко, у міській програмі "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки" вказано: "цьогоріч на потреби громадської спілки "Муніципальний футбольний клуб "Миколаїв" передбачили 15 мільйонів 691 тисячу гривень. Гроші — з міського бюджету та інших джерел фінансування".

"Щодо розміру фінансування: ми його залишили таким, як і минулого року, а саме: МБК – 2,5 мільйони гривень, МФК — 6 мільйонів та клуб "Вікторія" — 1 мільйон 800 тисяч гривень. Навчальна робота, виїзди, харчування, медичний огляд, придбання обладнання, інвентарю — на це все передбачені гроші", — розказала Ірина Бондаренко.

Хто фінансуватиме інші витратні статті клубу — невідомо.

За словами Сергія Кантора, утримання команди в умовах Другої ліги коштуватиме майже 20 мільйонів гривень. У Першій лізі — вдвічі більше. Питання статуту комунального підприємства можуть розглянути на наступній сесії міської ради.

За словами заступника мера з гуманітарних питань Анатолія Петрова, точну дату засідання ще не визначили.

Що відомо

18 березня МФК "Миколаїв" має зіграти пропущений виїзний матч 18-го туру Другої ліги проти сімферопольської "Таврії".

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.