Захворів суддя. Розгляд апеляції щодо арешту майна Порошенка перенесли

Київський апеляційний суд постановив перенести на березень розгляд апеляційної скарги щодо рішення суду про арешт майна п’ятого президента та депутата від "Європейської солідарності" Петра Порошенка, який є одним із фігурантів так званої "вугільної справи".

Про це заявив адвокат Порошенка Ігор Головань, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"У зв’язку із хворобою одного з членів колегії суддів сьогодні розгляду нашої скарги стосовно накладення арешту на майно Петра Порошенка не сталося", — зазначив Головань.

При цьому в суді пояснили, що не можуть розглянути апеляцію раніше, ніж 9 березня.

"Як нам сказали, найближчим можливим днем буде 9 березня. Відповідно ми змушені будемо чекати. Йдеться про те, що тільки сторона п’ятого президента зацікавлена у якнайшвидшому судовому вирішені цього питання", — додав адвокат.

6 січня Печерський суд Києва ухвалив рішення про арешт майна Петра Порошенка.

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Що відомо

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Порошенку у справі про державну зраду — особисте зобов'язання. Порошенко має з'являтись в суд та здати паспорти для виїзду за кордон. Прокуратура вимагала взяття під варту і заставу у мільярд гривень, у задоволенні цього клопотання суд відмовив.

У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.

Суд має розібратися, чи Петро Порошенко знав та сприяв Віктору Медведчуку передавати гроші проросійським бойовикам на Донбасі у "вугільній справі", а переслідування Порошенка не має політичного характеру, заявив у коментарі Суспільному прессекретар президента Зеленського Сергій Нікіфоров.

Під час судового засідання у "вугільній справі" Порошенко зажадав "розслідування провокації" із замовленням для нього безоплатного адвоката Богдана Глядика. Державне бюро розслідувань стверджує, що воно до цього не причетне. Але сам адвокат заявив, що саме ДБР зверталося по його допомогу.

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