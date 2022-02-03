"Захід у форматі ходи є недоцільним": СБУ — про Марш єдності у Харкові

У міській раді Харкова 3 лютого відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під час засідання розглянули дві заявки на проведення масових заходів у Харкові 5 лютого.

Комісія вирішила рекомендувати організаторам Маршу єдності відмовитися від проведення заходу, повідомляє кореспондент Суспільного.

"Служба безпеки України вважає, що в тій ситуації, яка сьогодні є з питань зовнішніх загроз, внутрішніх загроз, з питань того стану, в якому зараз перебуває Україна, маємо на увазі загострення на фронті, з питань можливих наших реалій та військового стану, ми вважаємо, що в харківському регіоні ризик терористичних загроз такий, що на сьогодні проведення масового заходу у форматі ходи є недоцільним", — сказав під час засідання начальник відділу СБУ у Харківській області Олексій Дягірєв.

Представники патрульної поліції та ДСНС позицію СБУ підтримали.

"Рішенням комісії ми звертаємось до суду про обмеження проведення даного заходу", — сказав після засідання директор департаменту з взаємодії з правоохоронними органами Валентин Топчій.

Проведення мітингу, який заплановано на площі Свободи біля намету "Все для перемоги" 5 лютого о 16:00, на засіданні вирішили дозволити.

"Цей захід комісія дозволяє проводити з вимогами, щоб не було фаєрів, взривпакетів і димових шашок", — сказав Валентин Топчій.

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