Четверо дітей із соціально незахищених сімей, які мешкають у Часів Ярі, сьогодні вперше побували у кінотеатрі у Бахмуті. Оплатили кіносеанс та обід у кафе працівники гуманітарної місії "Проліска" власними грошима, які отримали за програмою "є-підтримка". Про це Суспільному розповів керівник гуманітарного штабу "Проліска" із міста Часів Яр Євген Ткачов.

Ідея витрати свою тисячу гривень за вакцинацію на дозвілля дітей належить Євгену Ткачову. Волонтери опікуються двома сотнями людей пільгових категорій. На першу поїздку за розвагами зголосилися четверо дітей.

"У нас виникла ідея звозити в кінотеатр і кафе дітей із тих сімей, які не можуть собі цього дозволити. Теоретично більшість із цих дітей ніколи не були у подібному закладі, хоча живуть за 12-13 кілометрів від кінотеатру. Це діти із малозабезпечених сімей і сімей переселенців", — розповів Ткачов.

Шестикласник Кирило розповів журналістам Суспільного, що ніколи не був у кінотеатрі, їздив на кіносеанс разом зі старшою сестрою.

"Я думаю, великий екран. Ну так, напевно, великий екран здивує", — додав шестикласник Кирило Бубнов.

Євген Ткачов додав, що таку ідею підтримали й колеги з "Проліски" і готові наступні поїздки для дітей до кінотеатру оплатити своїми грошима, які отримали за програмою "Є Підтримка". Охочі поїхати можуть звертатися до волонтерів.

Читайте також

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber