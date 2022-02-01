Волонтери доставляють "Доступні ліки" вздовж лінії розмежування

Волонтери гуманітарної Місії "Проліска" доставляють ліки за программою "Доступні ліки" у села поблизу лінії розмежування у Донецькій і Луганській областях . Про це розповів спеціаліст із соціального супроводу гуманітарного центру "Проліска-Мар'їнка" Андрій Лісовий.

Андрій Лісовий розповів, що жителі сіл наймають таксі, щоб поїхати до лікаря або купити ліки. У 7 селах громадський транспорт не курсує. У 29 прифронтових селах транспортних обмежений, працює тільки соціальний автобус.

Згідно з результатами моніторингу Aгентство ООН у справах біженців в Україні станом на 2021 рік у 39 населених пунктах у п'ятикілометровій зоні вздовж лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях не було медичних закладів та аптек. У кожному з цих прифронтових сіл проживає до 1 000 людей.

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Що відомо

Звернутись по допомогу можна зателефонувавши на гарячу лінію — контакти за посиланням.

До оновленого реєстру лікарських засобів "Доступні ліки" увійшло 292 препаратів, 16 — для бронхіальної астми, 51 — для цукрового діабету II типу, 27 — для первинної та вторинної профілактики інфарктів та інсультів, 198 — для лікування серцево-судинних захворювань. З 292 препаратів 70 є безоплатними для пацієнтів, інші — з невеликою доплатою.

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