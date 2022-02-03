Сьогодні, 3 лютого, на стрільбищі, що розташоване за 45 кілометрів від Львова, влаштували військовий вишкіл для освітян. На навчання приїхали 36 директорів шкіл. Їх вчили правильно користуватися зброєю та стріляти. Після відновлення очного навчання у школах схожі тренування відбудуться і для учнів 8-11 класів. Про те, як відбувалися навчання, дізнавалося Суспільне.

На стрілецький полігон приїхали 36 директорів львівських шкіл. Перед початком занять їм провели інструктаж. На навчання прийшов директор львівської школи №71 Роман Гривнак. Чоловік каже, сам в армії не служив, бо здобував вищу освіту.

"Ми мусимо знати, як поводитися зі зброєю, як себе поводити в різних ситуаціях. Зараз є ці моменти замінування різні, ми не знаємо як діяти, діти так само в стані незрозумілому. Я думаю варто робити такі навчання хоча би для того, аби зменшити ту так звану паніку", — каже Роман Гривнак.

Суспільне Львів Військовий вишкіл для освітян

Директор третьої школи Віктор Давнюк каже, в армії не був, але стріляє не вперше:

"Вперше стріляв з такої зброї, до того стріляв з автомата Калашникова АК-47. Там зовсім інакше відчуття, бо там є віддача, тут немає, дуже легка зброя у користуванні і ніби вдалося потрапити в мішені".

Суспільне Львів Військовий вишкіл для освітян

Анна Павлик — директорка ліцею "Надія" розповідає, в польових умовах стріляє вперше, але іноді відвідує тир.

"Це дуже важливі навчання і дуже добре, що зараз відновлюється в школах "Захист України", створюються у Львові кабінети "Захисту України". Ми мусимо вміти захищати свою землю", — каже Анна Павлик.

Суспільне Львів Директорка Анна Павлик навчається стріляти

Директори шкіл стріляли з карабінів у мішені на відстані 50 і 150 метрів. У кожного освітянина було 10 пострілів. Присутні освітяни назвали Ірину Коропецьку – снайпером.

"Попала всі 10 разів в ціль. Ми зараз маємо вчити цьому учнів на вищому, на кращому рівні. Це дуже добре, що директори мають можливість пройти вишкіл такий самі, самостійно", — каже Ірина Коропецька.

Суспільне Львів Військовий вишкіл для освітян

Окрім освітян, такі навчання минулого тижня організували для львівських комунальників та міських чиновників. Вишколи відбуваються у тирі та на стрілецькому полігоні.

Суспільне Львів Військовий вишкіл для освітян

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