У Львові підготували план у випадку розгортання повномасштабних військових дій

У мерії Львова підготували план у випадку розгортання повномасштабних військових дій на території України. Він передбачає навчання мешканців Львівської громади, співпрацю з батальйонами, що розташовані на території громади, та розвиток інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Програму напрацювали виконавчі органи мерії спільно із представниками територіальної оборони Львівщини.

"Перше — це навчання населення основним бойовим навичкам та домедичної допомоги та іншим навичкам, які необхідні для якісної організації територіальної оборони. Друге — це безпосередня співпраця і підтримка матеріально-технічного забезпечення і сприяння роботи батальйонів, які будуть працювати на території міста і області. Третій блок стосується розвитку інфраструктури як територіальної оборони на території львівської громади", — розповіла керуюча справами виконавчого комітету Львівської міської ради Наталія Алєксєєва.

Крім того, у Львові формуватимуть окрему бригаду для територіальної оборони.

"У нас буде тісна співпраця з органами місцевого самоврядування. Львів – місто-мільйонник, тому під моїм керівництвом будемо формувати окрему бригаду, яка буде у складі територіальної оборони міста Львова", — сказав командир територіальної оборони Львівщини Валерій Курко.

Програма розрахована на 2022-2024 роки. Розглядатимуть її депутати на сесії міської ради 4 лютого.

Що відомо

25 січня у Львові стартував військовий вишкіл для працівників мерії та представників комунальних підприємств. Навчання проводили інструктори стрілецьких клубів.

Першими досвід здобували представники мерії, комунальних підприємств "Львівводоканал", "Львівсвітло" та двох підрозділів "Львівтеплоенерго".

Після відновлення очного навчання у школах, окремий військовий вишкіл організують для учнів 8-11 класів.

У львівській мерії працівників також навчають надавати домедичну допомогу. За словами міського голови Львова Андрія Садового, з наступного тижня такі навчання планують проводити у всіх районах міста. Це роблять через загрозу нападу Росії.

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