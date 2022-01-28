У Львові підготували план у випадку розгортання повномасштабних військових дій

У мерії Львова підготували план у випадку розгортання повномасштабних військових дій на території України. Він передбачає навчання мешканців Львівської громади, співпрацю з батальйонами, що розташовані на території громади, та розвиток інфраструктури.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Програму напрацювали виконавчі органи мерії спільно із представниками територіальної оборони Львівщини.
"Перше — це навчання населення основним бойовим навичкам та домедичної допомоги та іншим навичкам, які необхідні для якісної організації територіальної оборони. Друге — це безпосередня співпраця і підтримка матеріально-технічного забезпечення і сприяння роботи батальйонів, які будуть працювати на території міста і області. Третій блок стосується розвитку інфраструктури як територіальної оборони на території львівської громади", — розповіла керуюча справами виконавчого комітету Львівської міської ради Наталія Алєксєєва.
Крім того, у Львові формуватимуть окрему бригаду для територіальної оборони.
"У нас буде тісна співпраця з органами місцевого самоврядування. Львів – місто-мільйонник, тому під моїм керівництвом будемо формувати окрему бригаду, яка буде у складі територіальної оборони міста Львова", — сказав командир територіальної оборони Львівщини Валерій Курко.
Програма розрахована на 2022-2024 роки. Розглядатимуть її депутати на сесії міської ради 4 лютого.
Що відомо
- 25 січня у Львові стартував військовий вишкіл для працівників мерії та представників комунальних підприємств. Навчання проводили інструктори стрілецьких клубів.
- Першими досвід здобували представники мерії, комунальних підприємств "Львівводоканал", "Львівсвітло" та двох підрозділів "Львівтеплоенерго".
- Після відновлення очного навчання у школах, окремий військовий вишкіл організують для учнів 8-11 класів.
- У львівській мерії працівників також навчають надавати домедичну допомогу. За словами міського голови Львова Андрія Садового, з наступного тижня такі навчання планують проводити у всіх районах міста. Це роблять через загрозу нападу Росії.
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