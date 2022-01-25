У Львові стартував військовий вишкіл для працівників мерії та представників комунальних підприємств. Навчання проводять інструктори стрілецьких клубів. 25 січня досвід здобували представники мерії, комунальних підприємств "Львівводоканал", "Львівсвітло" та двох підрозділів "Львівтеплоенерго".

Стрілецьке стрільбище розташоване за 45 км від Львова. На перший військовий вишкіл зібрались 35 працівників. Спочатку для них провели інструктаж.

"У процесі занять люди здобудуть практичний досвід у стрільбі з високоточної стрільби, з карабіна, ознайомляться з екіпіровкою, з вмістом бойових аптечок і зроблять свої перші постріли", — каже керівник спортивного клубу Володимир.

Суспільне Львів У Львові влаштували військовий вишкіл для працівників мерії та комунальників

Орест Гриців працює у "Львівтеплоенерго". На підприємстві він відповідає за автоматику котелень. Чоловік в армії не служив.

"Є мішень, бачимо ціль, вчимось прицілюватися...Мало досвіду маю, тому і прийшов, досвіду фактично немає ніякого. На військовій кафедрі вчили стріляти з автомата Калашникова", — каже працівник комунального підприємства "Львівтеплоенерго" Орест Гриців.

Володимир Гладун — водій підприємства "Львівсвітло". Йому 62 роки. Чоловік служив в армії наприкінці 1970-х років, а стрільбу практикує й досі.

Суспільне Львів У Львові влаштували військовий вишкіл для працівників мерії та комунальних підприємств

"Воздушку" маю, ну і ставлю мішень і стріляємо з внуками", — каже Володимир Гладун.

Єдиною жінкою на навчаннях була Наталія Алєксєєва. Керівниця справами виконавчого комітету міської ради тримала зброю вперше.

"Поки що під емоціями, можливо треба час, щоб "перетравити", але основний момент, в тому, що ти тримаєш в руках смертельну зброю...Усе заради того, щоб отримати навичок безпеки і це якесь нове відчуття", — каже Наталія Алєксєєва.

Суспільне Львів Наталія Алєксєєва

Як повідомив міський голова Львова, такі навчання для працівників підприємств відбуватимуться щодня. Гроші на це виділятимуть з міського бюджету. Перше заняття, яке провели 25 січня, за словами Андрія Садового, коштує приблизно 15 тисяч гривень. Для таких навчань в області залучили три полігони і стрілецький тир. Після відновлення очного навчання у школах, окремий військовий вишкіл організують для учнів 8-11 класів.

Читайте також: Британські інструктори почали навчати українських військових користуватись ПТРК NLAW

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону